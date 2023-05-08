Uzmanı uyardı: Bahar yorgunluğunu önemseyin

Yayınlanma: 08.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 08.05.2023 - 07:00

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysa, "Boyun, sırt, omuz ve yaygın eklem ağrıları, mide bağırsak sisteminde değişikliğe bağlı olarak mide ağrıları, şişlik, gaz, kabızlık ve ishal, iştah değişiklikleri, nöropsikiyatrik değişikliklere bağlı olarak sinirlilik, baş ağrısı, sıkıntı, uyku düzensizlikleri, cilt, kalp, tansiyon ve şeker hastalıklarında artış görülür.

Bahar aylarında havadaki ısı, ışık, nem ve havadaki iyon değişikliklerine bağlı olarak insan metabolizmasında da değişiklikler olur. Hormonal bir takım değişikliklere bağlı olarak mide şikâyetlerinde artış veya mide hastalıklarının nüksü, tansiyon ve şeker regülasyonunda bozulma görülür. Yine bahar aylarındaki hareket ve beslenme alışkanlığındaki değişiklik de bahar yorgunluğunun ortaya çıkmasına neden olur" dedi.

Baysal, açık havada yürüyüş, günlük duş almak, bol sıvı tüketmek, az ve sık aralıklarla beslenmek, vitamin ve mineral içeriği zengin içecek ve yiyecekler tüketmek, tatil yapmak, hobilerle uğraşmak, müzik dinlemek, sigara, alkol ve kafein içeren gıda tüketimini azaltmakla yorgunluktan korunulabileceğini kaydetti.

"YORGUNLUK, BİR HASTALIK DEĞİL BİR ŞİKÂYETTİR"

Düzenli egzersiz, stres ve gürültüden uzak durma, manyetik ortamlardan uzak durma, cep telefonu ile uzun süre konuşmama, sağlıklı beslenme, düzenli ve yeterli sıvı tüketme, kola, alkol, çay ve kafein gibi metabolizmamızı uyaran sıvıları fazla tüketmemekle de yorgunluktan korunabileceğini vurgulayan Dr. Baysal, şöyle devam etti:

"Vücudumuzun dehidrate, susuz kalması susuzluğun düzeyi ile dair olmakla birlikte yorgunluktan komaya kadar değişen ciddi sağlık sorunlarına sebep olur. Düzenli egzersiz olarak sabah veya akşam yürüyüşleri, bisiklet kullanma, jimnastik, doğa yürüyüşleri yapılabilir. Bahar yorgunluğundan korunmak için beslenmeye dikkat etmek önemlidir. Bahar aylarında vücudun vitamin ve mineral ihtiyacı arttığı için bol sebze ve meyve tüketilmeli. Sıcak havalarda artan su ihtiyacı nedeniyle günlük 2-3 litre sıvı alınmalı, alkollü ve kafeinli içecekler mümkün olduğunca az tüketilmeli, karbonhidratlı gıdalar yorgunluk ve dikkatsizliğe neden olduğu için az tüketilmeli. Ağır yemekler yerine sebzeli ve zeytinyağlı gıdalar tercih edilmeli, kavurma ve ızgara etler yerine de haşlama etler tüketilmelidir. Yorgunluk, bir hastalık değil bir şikâyettir. Birçok hastalıkta yorgunluk ilk bulgu olabilir, bu sebeple uzamış yorgunluklarda mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalı."



