Uzmanı uyardı: Kanser riskini azaltmak için bunları kullanın
Dr. Yüksel Büküşoğlu, yeterli vitamin D, ve Omega -3 seviyeleri yanı sıra her gün düzenli fiziksel egzersiz yapmanın kanser riskini çok düşürdüğünü söyledi.
Dr. Yüksel Büküşoğlu, "Bilimsel çalışmalar, vücutta yeterli vitamin D seviyelerinin kanser hücrelerinin büyümesini engellediğini göstermiştir. Benzer şekilde, vücutta yeterli Omega-3 seviyelerinin normal hücrelerin kanser hücrelerine dönüştürülmesi dönüşümü engelleyebildiği ve her gün yapılan düzenli egzersizin de vücutta bağışıklık sistemi fonksiyonlarını iyileştirdiğini ve iltihabı azalttığı gösterilmiştir. Son yapılan çok merkezli bir bilimsel çalışmada D vitamini , Omega -3 ve düzenli fiziksel egzersiz üçlüsünün kanser riskini yüzde 61 azaltabildiğini gösteriyor" dedi.
Dr. Yüksel Büküşoğlu "Somon, sardalya, ton balığı gibi yağlı deniz balıkları yani sira yumurta, sut urunleri, yogurt, keten tohumu ve ceviz gibi gidalarin tuketilmesi ve günde 6.000 adim atilmasi uygun olabilir" ifadelerini kullandı.
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