Uzmanı uyardı: Kış aylarında bilinçsiz ilaç kullanımı tehlike saçıyor

Yayınlanma: 24.12.2024 - 09:48

Güncelleme: 24.12.2024 - 09:48

Kış aylarının gelmesiyle birlikte hafif kırgınlık yaşayan kişiler hemen bilinçsiz ilaç kullanıyor. Bilinçsiz ilaç kullanımı da başka hastalıkları tetikliyor. Hal böyle olunca hastanelerin acil servislerine başvurular artıyor.



"VAKALAR ARTTI"



Konuyla ilgili Acil Tıp Uzmanı Doktor Gül Deniz Sönmez, açıklamalarda bulundu. Dr. Sönmez, “Okulların açılmasıyla birlikte özellikle akut üst solunum yolu hastalıkları vakaları arttı. Öksürük, ateş, boğaz ağrısı ile acil servise başvurular arttı. Özellikle kalabalık ortamlarda bulunmamız ve el hijyenine dikkat etmememiz bu tür vakaların artışına neden oluyor” diye konuştu.



Kış aylarında hasta olunmaması için gereken önlemleri anlatan Sönmez, “Mümkün mertebe kalabalık ortamlarda bulunmamalıyız. Kendinizi hasta hissediyorsanız dışarı çıkmayarak, el sağlığına ve kişisel sosyal mesafeye dikkat ederek hastalıklardan korunabiliriz” ifadelerini kullandı.



"İLAÇ KULLANIMI DOKTOR KONTROLLÜ OLMALI"



Bilinçsiz ilaç tüketilmemesi gerektiğini de vurgulayan Dr. Gül Deniz Sönmez, şunları söyledi:



“İlaç kullanımı için mutlaka hekim önerisi lazım. Özellikle hipertansiyon hastaları günlük olarak basit gibi düşünülen grip ilaçları kullanıyor. Hal böyle olunca da hastalar bize farklı semptomlarla gelmeye başlıyor. Doktor kontrolü olmadan ilaç kullanmayı önermiyoruz.”