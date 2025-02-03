Uzmanı uyardı: 'Kol ve bacaktaki ani ağrı ve soğukluk, hayatı tehdit edebilir'

Yayınlanma: 03.02.2025 - 12:46

Güncelleme: 03.02.2025 - 12:46

ardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Yesin, özellikle şeker hastalığı ve sigara içiciliği gibi risk faktörlerine sahip kişilerde sık görülen periferik arter hastalığı hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Periferik arter hastalığının, bacaklardaki atardamarın kısmi veya tam tıkanmasıyla ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Yesin, bu hastalığın zamanında tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

SİGARA İÇENLER, YÜKSEK TANSİYON, DİYABET VE YÜKSEK KOLESTEROL RİSK ALTINDA



Periferik arter hastalığının sigara içenler, yüksek tansiyon, diyabet ve yüksek kolesterolü olan kişilerde daha yaygın olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yesin, hastalığın belirtilerinin başlıca yürürken gelen ağrı veya kramplar olduğunu belirtti. Şiddetli vakalarda bacakta sürekli ağrı, cilt yaraları ve kangren gibi ciddi durumlar görülebilir.

ERKEN TEŞHİS HAYATİ ÖNEM TAŞIR



Periferik arter hastalığının tedavisinin erken teşhisle çok daha kolay olduğunu belirten Doç. Dr. Yesin, hastaların bacaklarındaki ağrı, sızı veya kramp gibi belirtilerle karşılaştıklarında doktora başvurmalarını önerdi. Geç kalınması durumunda bacakların kesilmesi gerekebileceğini ifade etti.

TEDAVİDE İLAÇ VE ANJİYOPLASTİ UYGULANABİLİR



Doç. Dr. Yesin, periferik arter hastalığında tedavi seçeneklerinin ilaç tedavisi veya anjiyoplasti (balon-stent tedavisi) olabileceğini söyledi. Erken müdahale ile bacak kesilmelerinin önüne geçilebileceğini belirtti.

PERİFERİK ARTER HASTALIĞINI ÖNLEMEK İÇİN 9 HAYATİ ÖNERİ



Doç. Dr. Yesin, hastalığın önlenmesi için sigara içmenin bırakılması, düzenli yürüyüş yapılması, kan şekeri ve tansiyonun kontrol edilmesi gibi önerilerde bulundu. Ayrıca, kilo vererek aktif kalmanın önemine dikkat çekti.

Periferik arter hastalığı, erken teşhis ve doğru tedaviyle önlenebilir ve bacak kesilmelerinin önüne geçilebilir. Bu yüzden hastalığın belirtilerine dikkat edilmesi, düzenli kontrollerin yapılması hayati önem taşır.