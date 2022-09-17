Uzmanı uyardı: Sürekli yeme isteğine çözüm
Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Elanur Yılmaz Akay, "Sürekli yeme isteğinden gerekiyorsa psikolog veya diyetisyene başvurularak aşılabilir" dedi.
Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Yılmaz Akay, "Sürekli yeme isteğinin başlıca nedenlerinden biri psikolojik olabilmektedir. Kişilerin beslenmesi ile psikolojisi birbirine bağlıdır. Genelde psikolojik olarak zorlandığımız dönemlerde kendimizi yiyerek tatmin etmeye çalışırız. Bir şeylere üzüldüğünde, kızdığında, sinirlendiğinde veya heyecanlandığında bazı insanlar yemek yiyerek avutulmaya çalışmaktadır. Böyle yaparak besinlerin ruhsal boşluğu doldurduğu düşünülmektedir” diye konuştu.
Dyt. Akay şöyle devam etti:
“Özellikle kilosu bir tık daha yüksek olan kişilerde yediği için pişman olduğunda dolayı daha çok psikolojik bozukluğu tetiklemektedir. Bu durumda Psikolojinin düzeltilmesi anlamında, gerekiyorsa psikolog veya psikiyatri ile beraber ilerlemelidir. Eğer kişi kendini düzeltebilecek evrede ise bu yeme isteğini, farklı aktivitelerle doldurulması gerekmektedir. Bir konuya kızdığında veya sinirlendiğinde sevilen bir aktiviteye yönelinmelidir. Bu aktiviteler spor, müzik, ev işi yapmak, el işi yapmak olabilir.
Kişinin kafasındaki gergin durumu dağıtacak ve o anki stresten uzak tutacak aktivitelerden destek alınması gerekmektedir.”
MUTSUZ HİSSEDİYORLAR
Dyt. Elanur Yılmaz Akay açıklamasını, “Genelde kilosu yüksek kişilerde bu psikolojik boşluklar kilolu olduğu için ve kendini mutsuz hissettiği için karşımıza çıkmaktadır. Bu kısır döngüden kurtulmanın tek yolu karar vermek ve başarmaktır. Başarıldığı noktada hem kişinin kendisine güveni artıyor hem de daha odaklanmış ve daha verimli programlar gerçekleştirebiliyor" diyerek tamamladı.
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