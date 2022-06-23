Burak Elmas'ın annesi Saniye Elmas'tan 'Fatih Terim' tepkisi: Atatürk yerine bu adamı örnek aldıysanız...

23 Haziran 2022 Perşembe, 17:29

Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas'ın annesi Saniye Elmas'tan sosyal medyada tepki geldi.

Haliç Üniversitesi öğrencilerine mezuniyet töreni düzenledi. Gerçekleşen organizasyona iki öğrenci Fatih Terim maskesiyle katıldı. Bu görsel sosyal medyada kısa sürede yayılırken Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas'ın annesi Saniye Elmas'ın attığı yorum ise gündem oldu.

Saniye Elmas, Fatih Terim maskeli öğrencilerin görselinin altına "Öğrenci profili buysa çocuklarınızı o okula göndermeyin.Size bu ortamı hazırlayan Atatürk yerine bu adamı örnek aldıysanız,ne not alırsanız alın,bu memlekete faydanız olmaz" yorumunu yazdı.

Elmas'ın bu yorumu kısa sürede gündem oldu.