Burak Elmas'ın annesi Saniye Elmas'tan 'Fatih Terim' tepkisi: Atatürk yerine bu adamı örnek aldıysanız...
Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas’ın annesi Saniye Elmas’tan Fatih Terim maskesi takan çocuklara tepki geldi. Elmas, “Size bu ortamı hazırlayan Atatürk yerine bu adamı örnek aldıysanız ne not alırsanız alın bu memlekete faydanız olmaz" dedi.
Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas'ın annesi Saniye Elmas'tan sosyal medyada tepki geldi.
Haliç Üniversitesi öğrencilerine mezuniyet töreni düzenledi. Gerçekleşen organizasyona iki öğrenci Fatih Terim maskesiyle katıldı. Bu görsel sosyal medyada kısa sürede yayılırken Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas'ın annesi Saniye Elmas'ın attığı yorum ise gündem oldu.
Saniye Elmas, Fatih Terim maskeli öğrencilerin görselinin altına "Öğrenci profili buysa çocuklarınızı o okula göndermeyin.Size bu ortamı hazırlayan Atatürk yerine bu adamı örnek aldıysanız,ne not alırsanız alın,bu memlekete faydanız olmaz" yorumunu yazdı.
Elmas'ın bu yorumu kısa sürede gündem oldu.
Video Haberler
- Ambulans kaza yaptı: Çok sayıda yaralı
- İYİ Partilileri taşıyan minibüs devrildi!
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
- Fatih'te yıkılan binadan demir parça düştü
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum’
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış