Uzmanı uyarıyor: Bulanık görme şikayetinizin sebebi 'şeker' olabilir

Yayınlanma: 03.12.2023 - 15:08

Güncelleme: 03.12.2023 - 15:09

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, kan şekerinde yaşanan ani dalgalanmaların, göz sağlığını tehdit eden bir durum olan diyabetik retinopati hastalığına sebep olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Diyabetik retinopatinin, gözün görme yeteneğini sağlayan sinir tabakası retinadaki damarların etkilenmesiyle ortaya çıkan bir durum olduğunu belirten Dr. İpçioğlu, özellikle 10 yıldan fazla süredir diyabet hastalığına sahip olan bireylerde bu hastalığın görülme sıklığının arttığına dikkat çekti. Diyabeti olan herkesin, en azından yılda bir kere kapsamlı göz muayenesi yaptırmasının önemine vurgu yaptı.

GÖZ MUAYENESİNİN ÖNEMİ

Diyabet teşhisi konulan kişilerin, hastalığın hemen ardından göz muayenesi olmalarının gerekliliğini vurgulayan Dr. İpçioğlu, 1 yıldan fazla süredir diyabet hastası olanların 6 ayda bir, göz dibi problemleri tespit edilenlerin ise 3 ayda bir göz muayenesi olmaları gerektiğini belirtti.

Diyabetik retinopati tedavisinde etkili bir yöntemin "lazer fotokoagülasyon" olduğunu ifade eden Dr. İpçioğlu, bu tedavinin, retina dokusundan kaynaklanan uyarıları bastırarak yeni damarların ve kanamaların oluşmasını engellediğini ve görme seviyesini koruduğunu açıkladı.

Dr. İpçioğlu, diyabet hastalarının göz sağlıklarını korumak adına düzenli göz muayeneleri yaptırmalarının, diyabetik retinopati gibi sorunların erken tespiti ve tedavisi için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.