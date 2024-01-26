Uzmanından annelere öneri: Çocukların bağışıklık sistemi için 'arı ekmeği'

Yayınlanma: 26.01.2024 - 10:43

Güncelleme: 26.01.2024 - 10:43

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Pınar Çakır, doğal probiyotiklerin çocukların sağlığı üzerindeki önemine vurgu yaparak, Anadolu arı ekmeği tüketimini önerdi. Dr. Çakır, bebek bağırsak mikroflorasının dengesi, alerji, astım, otizm ve gastrointestinal hastalıklar açısından probiyotik mikroorganizma tüketiminin önemli olduğunu belirtti. Doğal fermente gıdalardan zengin beslenmenin çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmesi için önemli olduğunu ifade eden Dr. Çakır, özellikle yoğurt ve arı ekmeği gibi doğal probiyotik kaynaklarını çocukların beslenme düzenine eklemelerini tavsiye etti. Annelere önerisini, çocuklara günde 1 tatlı kaşığı Anadolu arı ekmeğini yoğurt ile tükettirmeleri şeklinde belirtti.

Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı da arı ekmeği hakkında bilgi vererek, bu doğal probiyotik ürünün, polen, bal ve diğer arı salgıları ile karıştırılıp laktik asit fermentasyonuna bırakıldığını açıkladı. Anadolu arı ekmeğinin Lactobacillus ve Bacillus türü probiyotik mikroorganizmaları içerdiğini belirten Dr. Samancı, yapılan bilimsel çalışmalarda arı ekmeğinin yüksek antioksidan içeriğine ve besin değerine sahip olduğunun tespit edildiğini ifade etti. Bu çalışmalarda, arı ekmeğinin karbonhidrat, protein, lif, demir ve çinko açısından zengin olduğu ve yüksek antioksidan kapasitesine sahip olduğu sonuçlarına varıldığını söyledi.