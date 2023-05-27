Uzmanından çocuklarda görülen 'Strep A' hastalığına ilişkin uyarı

Yayınlanma: 27.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 27.05.2023 - 07:00

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mesut Yılmaz, çocukları tehdit eden ve zamanında tedavi edilmezse ciddi sonuçları olabilen iGAS hastalığına karşı uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Yılmaz, iGAS’ın sepsis, nekrotizan fasiit ve streptokok toksik şok sendromu gibi ciddi hastalıklara yol açabilen ciddi bir bakteriyel enfeksiyon olduğuna dikkati çekerek, “Çocuklarda invaziv Grup A streptokok tespit etmenin önemi abartılamaz. Bu enfeksiyon hızla ilerleyerek ciddi hastalıklara neden olabilir ve potansiyel olarak ölüme yol açabilir” diye konuştu.

BELİRTİLER DİĞER HASTALIKLARLA KARIŞABİLİR

iGAS belirtilerinin diğer hastalıklarla sıkça karıştırılabileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Mesut Yılmaz, çeşitli testlerle hastalığın erkenden yakalanıp tedavi edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Çocuklarda iGAS belirtileri arasında ateş, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, karın ağrısı ve döküntü yer alabilir. Ancak bu belirtiler spesifik olmayabilir ve diğer yaygın çocukluk hastalıklarını taklit edebilir. Bu nedenle hekimler, özellikle iyi olmayan ve standart tedavilere yanıt vermeyen çocuklarda iGAS dan şüphelenmeleri önemlidir. iGAS için çeşitli tanı testleri mevcuttur. Altın standart olan boğaz kültürünün sonuçlanması 48-72 saati bulabilmektedir. Bu test, streptokok enfeksiyonu şüphesi olan, özellikle de invaziv hastalık açısından yüksek risk altında olan çocuklar için önerilmektedir. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile yapılan testler kültür kadar iyi ve 60-75 dakikada sonuç verebilmektedir. Medipol Mega Hastanesinde İnvaziv Grup A streptokok PCR tabanlı yöntemlerle, etkin ve çok hızı tespit edilebilmektedir. Sonuç olarak, çocuklarda invaziv Grup A streptokokun tespit edilmesi ciddi hastalık ve ölümlerin önlenmesi açısından kritik önem taşımaktadır. Hekimlerin bu enfeksiyon için yüksek bir şüphe indeksine sahip olmalı ve uygun teşhis ve tedavi stratejilerine aşina olmalıdır. İyi hijyen uygulamaları ve aşılama yoluyla önleme de çocuklarda iGAS yükünün azaltılmasında önemli bir rol oynayabilir.”



