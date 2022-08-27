Pratik dik duruş egzersizleri: Kambur duruşun önüne geçmek mümkün...
Duruş en genel ifadeyle; gündelik aktiviteleri gerçekleştirirken tüm vücudun uyumlu ve düzgün dizilimi olarak ifade edilir.
Duruş bozukluğu ise oturma, kalkma, çalışma pozisyonu gibi gündelik yaşamda sıkça yapılan fiziksel aktiviteler sırasında omurgaya binen yükün eşit şekilde dağıtılamaması olarak ifade edilir.
Peki, duruş bozukluğu, kambur durma gibi sorunlar hangi egzersizlerle düzelir. İşte, herkesin kolayca uygulayabileceği o hareketler...
1) Yere sırt üstü yatın. Boynunuzun rahat etmesi için başınızın altına bir havlu koyabilirsiniz.
Kollarınızı iki yana açın ve dizlerinizi kendinize doğru çektikten sonra iki bacağınızı da sağ tarafınıza yatırın. Başınızı sola doğru çevirerek omurganızda bir kıvrılma yaratın. 15-20 saniye kadar bu şekilde kaldıktan sonra bacaklarınızı diğer tarafa yatırın, başınızı da diğer tarafa çevirin. Bu hareketleri 5 kez tekrarlayın.
2) Kol esnetme egzersizi ile kollarınızı ve omurganızı güçlendirip, duruşunuzu iyileştirebilirsiniz. Sırtınız dik ve omuzlarınız rahat olacak şekilde mat üzerinde bağdaş kurun. Sol elinizi, sağ dizinizin üzerine koyun.
Sağ elinizi, başınızın soluna doğru götürerek, kalçalarınızı mattan kaldırmadan belinizle sola doğru esneyin. Bu pozisyonda 10 saniye kaldıktan sonra başlangıç pozisyonuna dönün. Aynı hareketi bu sefer sağ tarafınız için tekrarlayın.
Bu hareketi her kol için 2 set 2 tekrar şeklinde uygulayabilirsiniz.
3) Tüm vücudunuzu çalıştırıp, doğru duruş alışkanlığı kazanmanızı sağlayacak köprü egzersizi düzenli uygulama sonrasında vücudunuzu epey rahatlatır.
Mata sırt üstü uzanın.İki elinizi mat üzerine sabitleyin. Ayaklarınız sabit olacak şekilde dizlerinizi bükün. Yavaşça belinizi ve kalçalarınızı diz hizasına kadar kaldırıp 30 saniye esnetin. 30 saniye bekledikten sonra başlangıç pozisyonuna dönerek aynı hareketi bir kez daha tekrar edin.
4) Dik durmanızı sağlayan, bel ve sırt ağrılarınızı azaltan plank hareketi, duruş bozukluğu konusunda en etkili egzersizlerden biridir.
Mat üzerinde yüz üstü şınav çekme pozisyonu alın. El ve ayaklarınızı mat üzerine sabitleyin. Bacaklarınızı omuz genişliğinde açın. Karın kaslarınızı sıkarak, 1 dakika plank pozisyonunda bekleyin. 1 dakika bekledikten sonra 30 saniye dinlenip, aynı hareketi tekrar edin. Plank hareketini haftada 4 kez uygulamak, vücudunuz açısından epey yararlı olacaktır.
5) Sırt güçlendirme egzersizi ile duruş bozukluğuyla güçlü bir şekilde savaşabilirsiniz.Yüzükoyun uzanın. Kollarınızı öne doğru uzatın ve hafif çapraz olacak şekilde yana alın. Ellerinizi yataktan yukarı doğru kaldırın.
Rahat yapabiliyorsak başımızı da yukarı kaldırarak egzersiz zorluğu ilerletilebilir. Bu pozisyonda yavaşça 10’a kadar sayın. Boynu orta pozisyonda 10 saniye dinlendirin. Yavaş ve derin nefes alıp verin.
Bu egzersiz hareketini kendinizi fazla zorlamadan 10 kez tekrarlayın.
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