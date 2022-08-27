Pratik dik duruş egzersizleri: Kambur duruşun önüne geçmek mümkün...

1) Yere sırt üstü yatın. Boynunuzun rahat etmesi için başınızın altına bir havlu koyabilirsiniz.

Kollarınızı iki yana açın ve dizlerinizi kendinize doğru çektikten sonra iki bacağınızı da sağ tarafınıza yatırın. Başınızı sola doğru çevirerek omurganızda bir kıvrılma yaratın. 15-20 saniye kadar bu şekilde kaldıktan sonra bacaklarınızı diğer tarafa yatırın, başınızı da diğer tarafa çevirin. Bu hareketleri 5 kez tekrarlayın.