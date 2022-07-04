Uzmanından hamilelere 'maymun çiçeği' uyarısı

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:12

Türkiye’de maymun çiçeği virüsü tespit edildikten sonra hastalığın hamilelerde nasıl seyrettiği merak edilmeye başlandı.

Maymun çiçeği virüsü 50 yılı aşkın bir süredir bilinen bir hastalık olmasına rağmen, son zamanlarda Afrika dışında da görülmesiyle birlikte gündeme geldi.

2022 Mayıs ayında Londra’da tespit edildikten sonra kısa sürede 50’nin üzerinde ülkede yaklaşık 3 bin 500 kişiye bulaştı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Tüm dünyada “acaba yeni bir pandemi mi geliyor” kaygısına yol açtı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yüksek risk grubu uyarısı da yaptı. Bu risk grubunda olanlardan biri de hamileler.

Hastalığın başlangıçta grip benzeri semptomlarla seyrettiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof.Dr. Faruk Buyru, “Başlangıçta ateş, sırt ve kas ağrıları ile belirti veren hastalık, daha sonra lenf düğümlerinin şişmesi, kaşıntı ve döküntülerin çıkması ile seyrediyor. Hastalık 2-4 hafta arasında sürüyor. Bağışıklık sistemi ile ilgili sorunu olanlarda daha ağır seyrediyor. Covid kadar bulaşıcı olmasa da bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Temasla, vücut sıvıları ile, damlacıklar yoluyla veya hasta birinin kullandığı eşyalar, havlular, çarşaflara temas edilmesi ile bulaşabiliyor. Hastalıklı hayvanlardan da insanlara geçiş olabiliyor. İnsanlardan hayvanlara bulaşmıyor” diye konuştu.

"ŞİMDİYE KADAR HASTALIK GEÇİREN 4 GEBE BİLDİRİLMİŞ"

Hamilelerde hastalığın nasıl seyrettiği ile ilgili verilerin kısıtlı olduğunu vurgulayan Prof.Dr. Faruk Buyru,”Şimdiye kadar hastalık geçiren 4 gebe bildirilmiş. Bu dört gebe de Kongo’da görülmüş. Hastalığı hafif geçiren bir gebe sağlıklı bir bebek dünyaya getirmiş. Hastalığı gebeliğinin ilk üç ayında geçiren iki gebe ise düşük yapmış. Gebeliğin son üç ayında hastalanan ve aynı zamanda sıtma olan gebe ise ölü doğum yapmış.

Bebeğin incelenmesi sonucunda hastalığa bağlı deri belirtileri görülmüş ve yapılan testlerde bebeğin ölüm nedeni olarak maymun çiçeği hastalığı tanısı kesinleşmiş. Bunlara dayanarak virüsün plasentayı geçtiği ve fetüsü etkilediği söylenebilir” dedi.

Hamilelerin hastalığa karşı dikkatli olması gerektiğini ifade eden Prof.Dr. Faruk Buyru, “Hastalık 2-4 hafta içerisinde kendiliğinden düzeliyor. Genel destek tedavileri yanında, antiviral ilaçlar da kullanılıyor. Hastalığa özel bir antiviral ilaç da bulunuyor. Şu anda uygulanmayan çiçek aşısını 1980’den önce yaptırmış olanlarda hastalık daha hafif seyrediyor. Hamilelerin korunmak için grip benzeri belirtileri olan kişilerle temasta bulunmaktan kaçınması, hastalığın yaygın olduğu bölgelerden gelenlerden uzak durması önemli” ifadelerini kullandı.



