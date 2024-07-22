Uzmanından ’Isı stresi’ uyarısı: Ölüme bile sebep olabiliyor!

Yayınlanma: 22.07.2024 - 13:00

Güncelleme: 22.07.2024 - 13:00

Artan hava sıcaklığının sağlığı tehdit edebileceği uyarısında bulunan Prof. Dr. Uğur Bilge, artan sıcaklığa bağlı gelişen ısı stresinin, hava şartlarına bağlı ölümlerin önde gelen nedeni olduğunu ve altta yatan hastalıkları kötüleştirebileceğini anlattı.

Dünya sağlık Örgütü verilerine göre ısı stresinin, hava durumuna bağlı ölümlerin önde gelen nedeni olduğunu anlatan Bilge, "Isı sıtresi, kalp-damar hastalıkları, diyabet, akıl sağlığı, astım gibi altta yatan hastalıkları şiddetlendirebilir, kaza riskini ve bazı bulaşıcı hastalıkların bulaşma riskini artırabilir. Sıcak çarpması ölüm oranı yüksek bir acil durumdur. 65 yaş üstü kişilerde sıcaktan kaynaklanan ölümler, 2000-2004 ile 2017-2021 yılları arasında yaklaşık yüzde 85 artmıştır. Kendini soğutmaya çalışan vücudun maruz kaldığı stres aynı zamanda kalbi ve böbrekleri de yorar ve kronik durumlardan (kardiyovasküler, zihinsel, solunum ve diyabetle ilgili durumlar) kaynaklı riskleri artırır ve akut böbrek hasarına neden olabilir. Baş ağrısı, halsizlik, huzursuzluk, bilinç bulanıklığı, inme, epilepsi nöbetleri, akciğer hastalıkları, kas kramp ve güçsüzlüğü, döküntü, kalp ritim düzenliği, kalp krizi, böbrek ve karaciğer hasarı gibi durumlara neden olabilir" diye belirtti.

BU TAVSİYELERE DİKKAT

Belirtilen bu nedenlerle, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan ve yorucu aktiviteler yapmaktan kaçınılması tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Uğur Bile, şunları belirtti:

"Gölgede kalın. Güneşte algılanan sıcaklıkların 10-15 dereceden daha yüksek olabileceğini unutmayın. Günün 2-3 saatini serin bir yerde geçirin. Boğulma riskine dikkat edin. Asla yalnız yüzmeyin. Günlük hava durumunu takip edin. Dış hava sıcaklığı iç mekân sıcaklığından düşük olduğunda, hava karardıktan sonra pencereleri açarak evinizi soğutmak için gece havasını kullanın. Dış mekan sıcaklığının iç mekandan daha yüksek olduğu gün boyunca pencereleri kapatın ve doğrudan güneş ışığını engellemek için perde veya panjurla örtün. Mümkün olduğu kadar çok sayıda elektrikli cihazı kapatın. Hafif ve bol giysiler ve yatak çarşafları kullanın. Serin duş veya banyo yapın. Cildinizi nemli bir bez, sprey veya ıslak hafif giysiler kullanarak ıslatın. Düzenli olarak su için (saatte 1 bardak su ve günde en az 2-3 litre). Özellikle de 65 yaş üstü, kalp, akciğer veya böbrek rahatsızlığı olan, engelli ve yalnız yaşayan kişileri düzenli olarak kontrol edin. Bebekleri ve çocukları koruyun. Sıcaklık hızla tehlikeli derecede yükselebileceğinden çocukları veya hayvanları park edilmiş araçlarda asla uzun süre bırakmayın.”