Uzmanından 'keneyi elle öldürmeyin' uyarısı

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına dikkat çeken Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, “Keneler kesinlikle elle öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır” dedi.

Uzmanından 'keneyi elle öldürmeyin' uyarısı
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İHA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 08:19

Halk arasında kene kırma diye bilinen yöntemin çok yanlış olduğunu ifade eden Doç. Dr. Faruk Karakeçili, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Karakeçili, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi artık çok aşina olduğumuz bölgemizin bir gerçeği. Genellikle nisan, mayıs aylarında hızla artmaya başlıyor. Vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz korunma yöntemleri ve diğer hususlarda. Hayvanların üzerinden çıplak elle keneleri koparıp ezip atılması buna halk arasında kene kırma deniyor. En büyük hatalardan birisi. Bunu yıllardır vatandaşlarımıza söylüyoruz, bilgilendirmeler yapıyoruz. Hala kene kırma vakasıyla karşılaşıyoruz” diye konuştu.


Etiketler: #Kene #KKKA

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