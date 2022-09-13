Uzmanından 'ozon tedavisi' açıklaması: Bağışıklığı güçlendiriyor
Ozon tedavisinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hatice Kübra Aşık, enfeksiyon hastalıklarına karşı direnci artırdığını ifade etti. Aşık, “Eklem ağrılarında ve kas hastalıklarında iyileşme sağlar, ağrı tedavisinde etkilidir, hafızayı kuvvetlendirir, uykuyu düzenler anksiyetede olumlu etkisi vardır” diye konuştu.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hatice Kübra Aşık, ozon tedavisi hakkında bilgilendirdi.
“Ozon, üç oksijen atomundan oluşan kararsız bir moleküldür” diyen Aşık, “Atmosferde doğal olarak bulunan renksiz, keskin kokulu bir gazdır. Ozon tedavisi ise belli miktarlarda ozon/oksijen karışımının vücut boşluklarına veya dolaşım sistemine uygulama sürecidir. Sistemik ozon uygulamalarından sonra kandaki oksijen seviyesi hissedilir düzeyde artar” ifadelerini kullandı.
"DAMAR TIKANMALARINDA YARDIMCI BİR TEDAVİDİR"
Ozon tedavisinin tek başına ya da diğer tedavilere destek olarak kullanılabileceğini söyleyen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hatice Kübra Aşık, “Ozon, diyabetin sistemik yan etkilerini azaltır ve özellikle ayak bölgesinde neden olduğu uyuşma ve ağrı gibi semptomların azaltılması ve dolaşım bozukluklarının tedavi edilmesinde uygulanmaktadır. Ayrıca damarlarda genişleme yaparak, damar tıkanmalarında yardımcı bir tedavidir. Kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşıma kapasitesini ve kanın akışkanlığını artırarak oksijenlenmeyi artırır, dokuların beslenmesini sağlar” dedi.
"HAFIZA ÜZERİNDE OLUMLU ETKİLERİ VAR"
Ozon tedavisinin kan şeker düzeyini düşürdüğünü belirten Aşık, “Virüs, bakteri ve mantar üzerine güçlü dezenfektan etki sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Anti-aging (yaşlanma karşıtı) etki sağlar. Eklem ağrılarını, kas ağrılarını iyileştirir ve hafıza üzerine olumlu etkileri vardır” diye konuştu.
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