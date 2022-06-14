Uzmanından 'pelvik ağrı' uyarısı: 'Her 10 kadından 1'inde görülüyor...'

14 Haziran 2022 Salı, 00:00

Prof. Dr. Erkut Attar, pelvik ağrının 10 kadından 1’inde görüldüğünün altını çizerek “endometriozis hastalarının bize gelme şikâyetleri arasında birinci derecede karın, kasık ve adet ağrıları, ikinci derecede infertilite yani kısırlık sorunu var. Endometriozis hastalarının yaklaşık yüzde 30’unda kısırlık olabiliyor” dedi.

“DEPRESYON İLE ANKSİYETEYE GİDEN BİR SORUN HALİNE GİDEBİLİYOR”

Kronik pelvik ağrıya yol açan en önemli etkenlerden biri olan endometriozisin kadınların yaklaşık yüzde 10’unda görüldüğünün altını çizen Prof. Dr. Attar, hastalığın kadınlardaki etkisini şöyle anlattı:

“Bahsettiğimiz hastalık, sadece basit bir karın, kasık ya da adet ağrısı değil, aynı zamanda mesane ağrıları, ilişki sırasındaki ağrılar, vulva ağrıları, huzursuz bağırsak sendromu, bundan da önemlisi migren türü baş ağrıları ve ağır derecede depresyon ile anksiyeteye giden bir rahatsızlık olabiliyor. Ağır depresyon, kronik ağrı ve üstüne kısırlık eklenince bu hastalığa sahip olan kadınların, hem aile ilişkilerinde büyük sorunlar oluşuyor hem de profesyonel yaşantılarında ciddi derecede iş gücü kayıpları ortaya çıkıyor. Dolayısıyla endometriozisin kadını sosyal, toplumsal ve bireysel olarak son derece etkileyen bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz.”

“YAYGIN OLMAKLA BİRLİKTE YETERİNCE TANINMIYOR”

Hastalığın bu denli yaygın olmakla birlikte hala yeterince tanınmadığını belirten Prof. Dr. Erkut Attar sözlerine şöyle devam etti:

“Hastalık kadınlar arasında yaygın olmasının yanında kesin tanı için laparoskopik girişim gerektiriyor. Bunun yanında hastanın yaşam kalitesindeki etkisi nedeniyle bireysel verimliliğini de etkiliyor. Toplumsal farkındalığın artırılması endometriozisin gerek hasta gerekse devlet için maliyetli bir hastalık olması açısından da önem taşıyor."

“EVLİLİKLE YA DA GEBELİKLE DÜZELEBİLECEĞİ KONUSUNDA YANLIŞ İNANIŞ VAR”

Endometriozisin neden kaynaklandığı konusunda henüz kesin bir bilginin olmadığını söyleyen Prof. Dr. Attar, bununla birlikte risk teşkil edebilecek nedenlerle ilgili bilgi verdi:

“Hastalığın kesin nedeni bilinmemekle birlikte oldukça iyi bir bilgi birikimimiz var. Gerek ülkemizde gerekse yurtdışında hastalığın nedenini ortaya koyabilmek için çalışmalar yapılmakta. Örneğin östrojen hormonunun endometriozisi tetiklediğini biliyoruz. Bunun yanında ters adet kanı akımı olarak tanımladığımız yani adet kanının karın boşluğuna akması da hastalığın ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Genetik faktörler de önemli. Bunun dışında çevresel faktörlerin de giderek önem kazandığını söylemek gerekir.”

“TANI SÜRECİNDE HASTA ZAMAN KAYBEDEBİLİYOR”

Endometriozis hastalarının tanı konulabilmesi için farklı branşlarda çözüm aramaları nedeniyle zaman kaybettiklerinin altını çizen Prof. Dr. Erkut Attar, bu durumu yeterli farkındalığın olmamasına bağladı.

Doğru tanı konulana kadar geçen sürecin yaklaşık 7 yıla kadar ulaşabildiğini söyleyen Prof. Dr. Erkut Attar, “Özellikle adet ağrısı çeken genç kızlarda bu ağrının normal olabileceği, evlilikle ya da gebelikle beraber düzelebileceği konusunda yanlış bir inanış var. Hastanın tanı konulana kadar geçirdiği bekleme süreci içinde hastalık giderek ilerliyor ve çok daha ciddi sıkıntılara yol açabiliyor” dedi.

“KADININ YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRACAK ÖNLEMLER ALINMALI”

Endometriozisin vücuttaki birçok sistemi etkilediği için tedavisinde de multidisipliner bir yaklaşım gerektiğinin altını çizen Attar, “Ülkemizde pelvik ağrı ve endometriozis üzerinde çalışan merkezlerden biriyiz. Elbette daha önce de endometriozis hastaları tedavi ediliyordu. Ancak artık hastalarımızı multidisipliner yaklaşımla çalışan bir ekip değerlendiriyor. Hastaların tüm şikayetleri bir arada değerlendirilip tedavi ediyoruz” diye konuştu.

“Pelvik ağrı ve endometriozis hastalarının ağrılarını geçirmek her zaman mümkün olamayabiliyor. Bu nedenle tedavi sırasında kadının yaşam kalitesini artıracak önlemler de alınması gerekir” diyen Prof. Dr. Erkut Ettar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bunun yanında özellikle ileri evre endometriozis ya da infiltratif endometriozis olarak tanımladığımız durumlar oldukça zorlu bir cerrahi sürecini gerektirdiği için ameliyatların da özel bir ekiple gerçekleştirilmesi gerekir. Dolayısıyla tedavinin tüm süreçlerinde deneyim oldukça önem taşımaktadır.”