Uzmanından 'polen alerjisi' uyarısı: En çok çocuklar etkileniyor

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 07:00

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cem Hasan Razi, bahar ayları ile birlikte görülme sıklığı artan polen alerjisi hakkında bilgi verdi.

Polenlerin (çiçek tozlarının) uygun mevsim koşullarında bitkiler tarafından çevreye yayıldığına işaret eden Razi, polenlerin solunum yolu ile alınması durumunda; hapşırık, burun akıntısı ve kaşıntısı, burun tıkanıklığı gibi alerjik rinit belirtilerinin görülebileceğini söyledi.

Polen alerjisinin birçok organı etkilediğine dikkati çeken Razi, “Gözlerde kaşıntı, sulanma, kızarıklık ve göz kapaklarında şişlik gibi alerji konjonktivit belirtileri, öksürük, hırıltı, hışıltı, nefes darlığı, göğüste sıkışmanın da aralarında yer aldığı astım belirtileri, nadiren de olsa ciltte kaşıntı, egzama ve kurdeşen görülebilir” bilgisini paylaştı.

Öte yandan, Razi, polen alerjisi olan çocuklarda gece uykuda öksürük, eforla öksürük veya nefes darlığı da görülebileceğine işaret etti. Daha sonra ise Razi, bu çocuklarda yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık ve isteksizlik gibi belirtilerin de görüldüğünü söyledi.

"TANI, ALERJİ TESTLERİ İLE KONULABİLİYOR"

Prof. Dr. Cem Hasan Razi, çocuklarda alerji belirtilerinin görülmesi durumunda çocuk alerji uzmanına başvurulması gerektiğini söyledi. Alerji tanı testleri hakkında bilgi veren Razi, “Yapılacak bir alerjen deri testi ile tanı kolayca konabilir. Özel durumlarda kanda yapılacak alerji testleri ile de tanı konabilmektedir” ifadelerini kullandı.

"TEDAVİ, ALERJİNİN TİPİ VE ŞİDDETİNE GÖRE DEĞİŞİYOR"

Prof. Dr. Cem Hasan Razi, polen alerjisinde tedavi planlanırken korunma yöntemlerinin önemine işaret etti. Alerji olan kişiye korunma yöntemlerinin anlatılmasıyla bahar mevsimini daha rahat bir şekilde geçirmesinin sağlanabileceğini belirten Razi, sözlerine şöyle devam etti:

“Tanı konan kişilerde alerjinin tipi ve şiddetine bağlı olarak pek çok tedavi yapılabilmektedir. Gerektiği durumlarda immünoterapi denen duyarsızlaştırma tedavisi ile alerjik durumun hafifletilmesi veya hatta tamamen ortadan kaldırılması mümkün olabilmektedir.”



