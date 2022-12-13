Denizli'de 21 bin yıl öncesine ait fosil zeytin polenlerine rastlandı

13 Aralık 2022 Salı, 17:23

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin geçen kasım ayında düzenlediği 'Eski Çağ'da Ege ve Akdeniz'de Zeytinyağı ve Şarap Üretimi: Kırsal Yerleşimler, Kentsel Merkezler ve Ticaret Uluslararası Sempozyumu'na Denizli'nin Buldan ilçesinde yapılan araştırma damgasını vurdu.

Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Tripolis Kazı Başkanı Prof. Dr. Bahadır Duman ile Isparta Üniversitesi öğretim üyeleri Dr. Mustafa Doğan, Doç. Dr. Çetin Şenkul sempozyumda sundukları 'Fosil Polen ve Arkeolojik Veriler Işığında Roma İmparatorluk Dönemi'nde Zeytin Tarımı: Buldan Yayla Gölü Çevresi Örneği' başlıklı bildiride, Buldan'da yapılan palinolojik (polen ve bitki kalıntıları) çalışmada 21 bin yıl öncesine ait zeytin polenlerine rastlandığını açıkladı.

ÇALIŞMALARI ANLATTI

Sempozyumda sunulan bildiri ve yapılan çalışmalarda elde edilen verilerle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Bahadır Duman, Tripolis Antik kentinden elde edilen arkeolojik veriler ışığında yapılan değerlendirmede, Buldan'da zeytin tarımının milattan önce 50 - milattan sonra 600 yılları, üzüm ise milattan önce 125 - milattan sonra 800 yılları arasında önem kazandığı bulgusuna ulaşıldığını kaydetti.

Yayla Gölü'nden alınan karotlar üzerinde yapılan palinolojik çalışmada zeytin polenleri bulunduğunu belirten Prof. Dr. Duman, şöyle konuştu: