Uzmanından selülit ve çatlakları önlemek için düzenli beslenme önerisi

Yayınlanma: 11.10.2023 - 07:00

Güncelleme: 11.10.2023 - 07:00

Selülit ve çatlaklar, özellikle kadınlarda sık görülen cilt problemleri arasında yer alıyor. Estetik kaygıların yanı sıra cilt sağlığının da göstergesi olan selülit ve çatlaklarla doğal olarak başa çıkabilmek için uzmanlar neler yapılabileceğini anlattı, arı zehrinin doğal selülit karşıtı etkilerine değindi.

"SELÜLİT VE ÇATLAK OLUŞUMU"

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekai Kutlubay, “Selülit, genellikle kadınlarda görülen, portakal kabuğu görünümünü ile karakterize ve bacaklar, kalçalar, karın ve üst kol gibi bölgelerde görülen bir cilt problemidir. Selülit oluşumuna neden olan faktörler arasında ise hormonal değişiklikler, genetik faktörler, kilo alımı, hareketsizlik ve yetersiz kan dolaşımı yer alıyor. Çatlaklar ise, cilt altındaki bağ dokusu liflerinin yırtılması sonucu ortaya çıkar. Genellikle ciltte mor veya pembe renkte çizgiler olarak görünürler ve zamanla beyazlaşabilirler. Hamilelik, hızlı kilo değişiklikleri, ergenlik dönemi, hormonal değişiklikler ve genetik faktörler çatlakların nedenleri arasındadır.”

"SELÜLİT VE ÇATLAKLARDAN KURTULMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR"

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekai Kutlubay, “Selülit ve çatlaklardan kurtulmanın yolları ise yaşam tarzı değişikliği ile mümkün sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, yeterli su tüketimi ve cilt bakımı ile selülit ve çatlakların oluşumunu önlemek için alınabilecek önlemler arasına yer alıyor.Selülit ve çatlaklardan kurtulmak için sağlıklı beslenmede mutlaka antioksidanlar yer almalı, yüksek yağ içeren gıdalardan uzak durulmalı, paketli gıdalar ve alkol tüketimi sınırlandırılmalı, taze sebze ve meyvelerden zengin beslenmeye özen gösterilmeli, bol su tüketimine dikkat edilmelidir. Bununla birlikte, daha hareketli bir yaşam tarzı benimsemek, haftada en az 3 gün, toplamda 150 dakika orta tempolu egzersiz veya yürüyüş yapmak, selülit ve çatlakların oluşumuna karşı alınabilecek tedbirler arasında yer alır”ifadelerine yer verdi.



