Uzmanından tansiyon hastalarına 'tuz' uyarısı
Prof. Dr. Ziya Mocan, ''Tansiyon hastalarına tuz kesinlikle verilmemesi gerekiyor. Çünkü tuz içerdiği sodyum nedeniyle damarlarda kasılmaya yol açar ve tansiyonu yükseltir. İnmelere yol açar, böbreklerde kötü etkisi var. Alınan sodyum 2-3 gr olmalı” dedi.
İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan tartışılan tuz tüketimi konusunu ele aldı.
Prof. Dr.Ziya Mocan, tansiyon hastaları tuz tüketebilir mi? sorusunu yanıtladı. Prof. Dr. Mocan, ''Tansiyon hastalarına tuz kesinlikle verilmemesi gerekiyor. Çünkü tuz içerdiği sodyum nedeniyle damarlarda kasılmaya yol açar ve tansiyonu yükseltir. İnmelere yol açar, böbreklerde kötü etkisi var. Alınan sodyum 2-3 gr olmalı'' dedi.
Normal besinlerden yeterli tuzu aldığımızın altını çizerek, “İlave etmeye gerek yok” ifadelerini kullandı. “Deniz tuzu, kaya tuzu, himalaya tuzu hepsinde alınan soydum oranı aynıdır” sözleriyle devam etti. Prof. Dr. Mocan,“Bilime inanacaksınız, yapılan araştırmalar var. Havadan şeylere inanmamız Orta Çağ’a götürür bizi, her şekilde bilime ve bilimsel çalışmalara inanmak zorundayız” ifadelerini kullandı.
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