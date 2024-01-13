Uzmanından uyarı: 'Genç erkeklerde bir kadın memesinden dahi daha büyük hale gelebilir'

Yayınlanma: 13.01.2024 - 12:38

Güncelleme: 13.01.2024 - 12:38

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, erkeklerde göğüs büyümesi olarak ifade edilen jinekomasti ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Erkeklerde normalde meme yok denenecek kadar küçük bir doku olduğunu ifade eden Hayati Akbaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Önemsiz bir dokudur. Kadınlarla kıyaslanamayacak kadar son derece küçüktür. Ama bazı erkeklerde birçok nedenle veya belirsiz nedenlerle meme normalden çok daha büyük hale gelir. Bazı genç erkeklerde bir kadın memesinden dahi daha büyük hale gelebilir. Bu erkekler bundan dolayı çok mustaripler. Kıyafet giymekte zorlanırlar. Çok bol kıyafetler giyerek kamufle etmeye çalışırlar. Yazın bile çok bol kıyafetler giyerler. Denize, plaja gitmek istemezler. Kendi arkadaşları ile sportif faaliyetlerde bulunmak istemezler. Fiziksel olarak o görüntünün rahatsızlığı dışında psikolojik olarak bunun travmasını yaşarlar. Bir erkekte normalden büyük göğüs varsa bunun mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Alta yatan bir sebep varsa araştırılıp ona göre gerekli tedavi yapılması gerekir. Erkeklerin yüzde 60 ile70’inde az ya veya çok jinekomasti dediğimiz meme büyüklüğü sorunu vardır. Bunların bir kısmında çok ciddi rahatsızlık derecesinde ciddi meme büyüklüğü vardır. O erkeği psikolojik olarak rahatsız ediyorsa mutlaka plastik cerrahlar tarafından tedavi edilmelidir. Bir erkekte o meme büyüklüğü olması tahmin edildiğinin çok ötesinde olumsuz etkileyerek onun hayatını, kalitesini aşağıya çekebilir."