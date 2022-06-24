Uzmanlar, ‘Toplu taşımada maske zorunluluğu ve pozitif kişilere karantina devam etmeli’ dedi

24 Haziran 2022 Cuma, 04:00

Koronavirüs önlem ve kısıtlamalarının büyük ölçüde kaldırılmasının ardından vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Uzmanlar özellikle toplu taşımada maske zorunluluğunun tekrar gündeme getirilmesi ve testi pozitif çıkanlara zorunlu karantina uygulamasının devam etmesi gerektiğini belirtti.

Dünya genelinde Omicron’un alt varyantlarının etkisiyle koronavirüsle ilgili yeni bir yaz dalgası yaşanmaya başladı. Birçok ülke yeni önlemleri gündeme getirdi. Ancak Türkiye’de henüz yeni bir önlem alınmadı. Uzmanlar, “Pandemi bitti, bu hastalıktan tamamen kurtulduk” şeklinde yaratılan algının doğru olmadığını belirterek özellikle risk grupları için tehlikenin devam ettiğine dikkat çekti.

AKCİĞER TUTULUMLARI BAŞLADI

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu son birkaç haftada koronavirüs vaka sayılarının arttığına dikkat çekti. Tutluoğlu, “Panik yapacak bir durum yok ama 15 gün öncesine göre daha olumsuz bir dönemdeyiz. Omicron’un alt grup varyantları daha hızlı bulaşıyor” dedi. Tutluoğlu, koronavirüsün risk grupları için tehlikeli olmaya devam ettiğinin altını çizerek “Gençler yine hafif geçiriyor ama ileri yaştaki hastalarda ağır tablolar olabiliyor. Akciğer tutulumunu yine görmeye başladık. ‘Pandemi bitti, bu hastalıktan tamamen kurtulduk’ gibi bir hava yaratıldı. Bu doğru değil” diye konuştu.

6 AYDA BİR AŞI ŞART

Yılbaşından önce yaptırılan aşıların etkinliğini yitirmeye başladığını belirten Tutluoğlu, risk gruplarının 6 ayda bir aşı olması gerektiğini ifade etti. Tutluoğlu, “Pozitif olanların yine izole edilmesi gerekiyor. Sonbahar kış döneminde de vakalar artmaya devam ederse ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Vaka sayıları arttıkça ölüm oranları da artacaktır. Pozitif olanlar kısıtlama olmadığı için serbestçe gezebiliyor. Sağlık Bakanlığı’nın önlemlere devam etmesi gerekiyor. Şu anda vaka sayılarının doğru olduğunu düşünmüyorum çünkü çoğu kişi test yaptırmıyor. Toplu taşımada maske takılmalı, pozitif çıkanlar izolasyona devam etmeli” dedi.

"TEST YAPMADIĞIMIZ İÇİN HASTA BULAMIYORUZ"

Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Karadağ ise test yapma şartlarının hafifletilmesi gerektiğini söyledi. Karadağ, “Ağır vaka sayıları azaldı. Vakalar söylendiği kadar az değil, pandemi bitmedi. Vakalar endişe yaratacak derecede artmadı ancak vaka bildirimini bırakacak kadar da azalmadı. Bakmadığımız için bulamıyoruz. Test kriterlerini bu kadar zorlaştırmadan yine yapmak lazım. Toplu taşımada maske zorunluluğu tekrar getirilmeli” diye konuştu.