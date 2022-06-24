Uzmanlar, ‘Toplu taşımada maske zorunluluğu ve pozitif kişilere karantina devam etmeli’ dedi
Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması ve Omicron’un alt varyantlarının etkisiyle yeni bir yaz dalgası yaşanmaya başladı. Doktorlar, “Pandemi bitmedi” uyarısında bulundu.
Koronavirüs önlem ve kısıtlamalarının büyük ölçüde kaldırılmasının ardından vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Uzmanlar özellikle toplu taşımada maske zorunluluğunun tekrar gündeme getirilmesi ve testi pozitif çıkanlara zorunlu karantina uygulamasının devam etmesi gerektiğini belirtti.
Dünya genelinde Omicron’un alt varyantlarının etkisiyle koronavirüsle ilgili yeni bir yaz dalgası yaşanmaya başladı. Birçok ülke yeni önlemleri gündeme getirdi. Ancak Türkiye’de henüz yeni bir önlem alınmadı. Uzmanlar, “Pandemi bitti, bu hastalıktan tamamen kurtulduk” şeklinde yaratılan algının doğru olmadığını belirterek özellikle risk grupları için tehlikenin devam ettiğine dikkat çekti.
AKCİĞER TUTULUMLARI BAŞLADI
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu son birkaç haftada koronavirüs vaka sayılarının arttığına dikkat çekti. Tutluoğlu, “Panik yapacak bir durum yok ama 15 gün öncesine göre daha olumsuz bir dönemdeyiz. Omicron’un alt grup varyantları daha hızlı bulaşıyor” dedi. Tutluoğlu, koronavirüsün risk grupları için tehlikeli olmaya devam ettiğinin altını çizerek “Gençler yine hafif geçiriyor ama ileri yaştaki hastalarda ağır tablolar olabiliyor. Akciğer tutulumunu yine görmeye başladık. ‘Pandemi bitti, bu hastalıktan tamamen kurtulduk’ gibi bir hava yaratıldı. Bu doğru değil” diye konuştu.
6 AYDA BİR AŞI ŞART
Yılbaşından önce yaptırılan aşıların etkinliğini yitirmeye başladığını belirten Tutluoğlu, risk gruplarının 6 ayda bir aşı olması gerektiğini ifade etti. Tutluoğlu, “Pozitif olanların yine izole edilmesi gerekiyor. Sonbahar kış döneminde de vakalar artmaya devam ederse ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Vaka sayıları arttıkça ölüm oranları da artacaktır. Pozitif olanlar kısıtlama olmadığı için serbestçe gezebiliyor. Sağlık Bakanlığı’nın önlemlere devam etmesi gerekiyor. Şu anda vaka sayılarının doğru olduğunu düşünmüyorum çünkü çoğu kişi test yaptırmıyor. Toplu taşımada maske takılmalı, pozitif çıkanlar izolasyona devam etmeli” dedi.
"TEST YAPMADIĞIMIZ İÇİN HASTA BULAMIYORUZ"
Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Karadağ ise test yapma şartlarının hafifletilmesi gerektiğini söyledi. Karadağ, “Ağır vaka sayıları azaldı. Vakalar söylendiği kadar az değil, pandemi bitmedi. Vakalar endişe yaratacak derecede artmadı ancak vaka bildirimini bırakacak kadar da azalmadı. Bakmadığımız için bulamıyoruz. Test kriterlerini bu kadar zorlaştırmadan yine yapmak lazım. Toplu taşımada maske zorunluluğu tekrar getirilmeli” diye konuştu.
Video Haberler
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
- Fatih'te yıkılan binadan demir parça düştü
- DBP'li Saliha Aydeniz ile ilgili fezleke komisyonda
- 'İşini yapmıyorsun, şov yapıyorsun'
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum’
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış