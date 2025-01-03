Yurttaşların sağlığıyla oynayacaktı! Pazarda 'saç spreyli kestane' skandalı

Yayınlanma: 03.01.2025 - 10:28

Güncelleme: 03.01.2025 - 10:29

Pazarda geçici tezgah açan seyyar bir satıcının, kestanelerin dış görünümünü daha parlak ve cazip hale getirmek için saç spreyi kullandığı ortaya çıktı.

Şikayetlerin ardından olay yerine intikal eden zabıta ekipleri, satıcının tezgahını kaldırarak cezai işlem uyguladı. Ancak, tezgahın kaldırılması sırasında seyyar satıcı zabıta ekiplerine zorluk çıkardı.

Çıkan gerginlik üzerine polis ekipleri de olay yerine çağrıldı. Polisin müdahalesiyle satıcı etkisiz hale getirilerek gerekli işlemler yapıldı.

ZABITADAN UYARI

Zabıta ekipleri, saç spreyli kestane satışının halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirterek vatandaşları bu tür ürünlere karşı dikkatli olmaya çağırdı. Olayın ardından zabıta ekipleri, pazar alanında denetimleri sıkılaştırarak benzer durumların tekrar yaşanmaması için önlemler aldı.

Pazartesi Pazarı giriş kısmında bulunan seyyar satıcının tezgahı, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle kaldırılırken vatandaşlar, sağlığı hiçe sayan bu tür uygulamalara karşı yetkililerin daha sıkı önlemler almasını talep etti.

Bandırma Belediyesi yetkilileri, halkın sağlığına zarar verebilecek bu tür girişimlere kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerini vurgularken, olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.