Bağışıklığı güçlendiren bir kış lezzeti: Kestaneli tavuk tarifi

Yayınlanma: 22.12.2024 - 11:03

Güncelleme: 22.12.2024 - 11:03

Kış aylarının kendine has yemekleri vardır; hem doyurucu hem de içinizi ısıtan lezzetler. Ancak kestaneli ekşili tavuk, bunların arasında gizli bir yıldız olarak öne çıkıyor. Anadolu’nun farklı bölgelerinde, özellikle kış aylarında yapılan bu yemek, kestane ve nar ekşisinin aromatik uyumuyla unutulmaz bir lezzet sunuyor. Bu tarif, ailenizle ve sevdiklerinizle paylaşacağınız sofraların vazgeçilmezi olabilir.

KESTANELİ EKŞİLİ TAVUK TARİFİ

Malzemeler:

1 adet bütün tavuk (8 parçaya bölünmüş)

1 su bardağı haşlanmış kestane

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak (ince kıyılmış)

1 orta boy soğan (küp doğranmış)

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

1,5 su bardağı sıcak su

Yapılışı: