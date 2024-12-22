Bağışıklığı güçlendiren bir kış lezzeti: Kestaneli tavuk tarifi

Sofralarınızı şenlendirecek bir tarif: Kestaneli ekşili tavuk. Anadolu mutfağının az bilinen bu özel yemeği, sofralarınıza farklı bir tat katacak.

Bağışıklığı güçlendiren bir kış lezzeti: Kestaneli tavuk tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2024 - 11:03

Kış aylarının kendine has yemekleri vardır; hem doyurucu hem de içinizi ısıtan lezzetler. Ancak kestaneli ekşili tavuk, bunların arasında gizli bir yıldız olarak öne çıkıyor. Anadolu’nun farklı bölgelerinde, özellikle kış aylarında yapılan bu yemek, kestane ve nar ekşisinin aromatik uyumuyla unutulmaz bir lezzet sunuyor. Bu tarif, ailenizle ve sevdiklerinizle paylaşacağınız sofraların vazgeçilmezi olabilir.

KESTANELİ EKŞİLİ TAVUK TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 adet bütün tavuk (8 parçaya bölünmüş)
  • 1 su bardağı haşlanmış kestane
  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 diş sarımsak (ince kıyılmış)
  • 1 orta boy soğan (küp doğranmış)
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Tuz
  • 1,5 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

  1. Zeytinyağını geniş bir tencereye ekleyin ve tavukları her iki tarafı altın rengine dönene kadar soteleyin. Ardından tavukları kenara alın.
  2. Aynı tencereye tereyağını ekleyin. Soğan ve sarımsağı ekleyerek pembeleşene kadar kavurun.
  3. Haşlanmış kestaneleri tencereye ekleyip birkaç dakika karıştırın.
  4. Tavukları tekrar tencereye alın. Üzerine nar ekşisini gezdirin ve baharatları ekleyin.
  5. Sıcak suyu tencereye dökün ve kısık ateşte 30-35 dakika pişirin. Sosun kıvamı yoğunlaştığında yemeğiniz hazır.
  6. Sıcak olarak servis yapın, yanına pilav veya kızarmış ekmek ile sunabilirsiniz.

Etiketler: #tavuk #tarif #anadolu

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