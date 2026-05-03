Uzmanlara göre gürültü kirliliği insandaki kronik stresi artırıyor: Sessizlikte organize oluyoruz

Günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelen trafik, inşaat ve şehir gürültüsü yalnızca kulakları değil, vücudun biyolojik dengesini de derinden etkiliyor. Son yıllarda gündeme gelen “akustik detoks” ise, bireylerin sessiz alanlara çekilerek sinir sistemini yeniden dengelemesini amaçlayan yeni bir iyileşme yaklaşımı olarak dikkat çekiyor.

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Uzman Dr. K. Lezgin Cihandemir, şehir gürültüsünün öngörülemez ve kontrol edilemez yapısına dikkat çekerek bunun beynin korku merkezi olan amigdala üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Cihandemir, “Beynimiz buna karşılık sürekli ‘Tehdit var mı?’ diye düşük eşikle tarama yapmaya mecbur hisseder. Bu da ‘hipervijilans’ dediğimiz bir hale bizi sürükler” dedi.

“Akustik detoks” kavramının resmi bir tanım olmadığını aktaran Cihandemir, gürültünün azaltılmasının zihinsel faydalarına dikkat çekerek “Gürültü olduğunda biz dış ortama zorunlu olarak dikkat ederiz. Ancak sessizlik olduğunda istemli dikkatimiz devreye girer, dolayısıyla daha organize olarak düşünüp davranabiliriz” dedi.