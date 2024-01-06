Uzmanlardan balon balığı uyarısı: 'Hayatınızı riske atmayın!'

Yayınlanma: 06.01.2024 - 09:45

Güncelleme: 06.01.2024 - 09:46

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, balon balıklarının tüketilmesinin ciddi sağlık riskleri taşıdığını vurgulayarak, bu konuda halkı bilgilendirmeye yönelik bir uyarıda bulundu. Özellikle Akdeniz'e yayılmış olan balon balıklarının içerdikleri morfin ve siyanür gibi güçlü zehirlerle bilinen bir tür olduğunu ifade eden Köşker, bu balıkların büyük bir kısmının zehir içerdiğine dikkat çekti.

2 Ocak tarihinde İskenderun'da amatör balıkçı motor tamircisi Müfit Arslan'ın ailesiyle birlikte tükettiği balon balığı sonrasında yaşanan zehirlenme olayı üzerine, Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, balon balıklarının tehlikeli olabilecekleri konusunda önemli uyarılarda bulundu. Balon balıklarının Yunanistan, İspanya, İtalya ve tüm Akdeniz'e yayıldığına dikkat çeken Köşker, özellikle diş yapılarıyla tanınan bu balıkların içerisinde bulunan zehirler nedeniyle büyük bir risk oluşturduğunu belirtti.

Balon balıklarının Japonya'da dahi sadece lisanslı şefler tarafından hazırlanabildiğini ve bazı türlerinin Japonya'da tüketilmesinin yasak olduğunu vurgulayan Köşker, bu tür balıkların sadece etlerinde değil, ciğerlerinde, bağırsaklarında ve derilerinde dahi yüksek miktarda zehir içerebileceğini açıkladı. Türkiye'nin kıyı bölgelerinde de bulunan benekli balon balıklarının, Japonya'da da tüketilmesinin yasak olduğunu hatırlatan Köşker, balıkların türlerine göre toksin miktarının değişebileceğine dikkat çekti.

Sosyal medyada yapılan "Ben balon balığını iyi temizleyip yiyorum" gibi açıklamalara da değinen Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, balon balığının zehirli bir tür olduğunu ve bu balıkları tüketmenin yaşamsal risk taşıdığını söyledi. Toplumun bu konuda bilinçlenmesi ve bu tür balıklardan uzak durması gerektiğine vurgu yapan Köşker, "Balon balığı yiyerek hayatınızla 'Rus ruleti' oynamayın" şeklinde uyarılarda bulundu.