Uzmanlardan kritik uyarı: 'Toplu taşımada maske zorunlu olmalı'
Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Mayıs’ta vaka sayılarının düşmesiyle birlikte hastaneler dışında zorunlu maske kullanımı kaldırıldı. Önlemlerin azalmasının ardından ise vaka sayılarında artış yaşandı.
Sağlık Bakanlığı 11-17 Temmuz’daki vaka sayısını 226 bin 532 olarak açıkladı. Covid-19 belirtilerini gösterip test olmaya giden yurttaşların, zorunlu olduğu halde hastanelerde maske takmaması gündeme geldi.
Bazı hastanelerde test verenlerin neredeyse yüzde 50’sinin pozitif olduğunu belirten Türk Tabipleri Birliği Merkez Delegesi Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “Pandemiyle mücadelede işler oluruna bırakıldı. Hiçbir önlem alınmadığı gibi ‘maske takılmalı’ gibi bir öneri bile yok. Taksanız iyi olur deniyor ve karar tamamen yurttaşa bırakılıyor” dedi. Hastanelerdeki maske zorunluluğuna dikkat edilmesi gerektiğini belirten Küçükosmanoğlu, “Böyle yerlerde test verirken bile maske takılmaması hastalığın yayılmasını daha da hızlandıracaktır. Toplu taşımada özellikle maskenin tekrar zorunlu kılınması lazım. Kalabalık ve havalandırması yeterli olmayan yerlerde de mutlaka takılmalı” diye konuştu.
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz ise, “Biz zaten Türk Tabipleri Birliği’yle ortak açıklama yaparak kapalı alanlarda maske takılması gerektiğini önerdik. En azından kamusal alanlarda maske takılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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