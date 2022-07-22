KKTC Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’dan artış yorumu: Endişelenecek bir durum değil
Vakaların son dönemde artmasıyla ilgili konuşan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, "Tüm dünyada olduğu gibi adamızda da vakalar arttı ancak hastaneye yatışlarda ve ölümlerde endişe edilecek bir durum yok" dedi.
Covid-19 pandemisi tüm dünyada sağlık sistemini çökme noktasına getirirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), salgını en az hasarla atlatan ülkeler arasında yer aldı. Zamanında alınan izolasyon önlemleri, sokağa çıkma yasakları ve maske-hijyen kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalan ülke ekonomik olarak yara alırken sağlık sistemi ve can kaybı bakımından yıkıcı etkiler yaşamadı.
Vakaların son dönemde artmasıyla ilgili konuşan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ise endişe edilecek bir durum olmadığının altını çizdi. Altuğra, “Tüm dünyada olduğu gibi adamızda da vakalar arttı ancak hastaneye yatışlarda ve ölümlerde endişe edilecek bir durum yok. Pandemi hastanemiz her an büyük bir salgınla mücadele için göreve hazır. Hastalarımız gerek Covid-19 gerekse başka sağlık şikâyetleri olması halinde ilgili branşlardan hem poliklinik hizmeti, hem de izole odalarda hastane yatışı hizmeti alabilmektedirler. Farklı bir sürece girilmesi halinde pandemi yönetimi sağlık bakanlığı ve hekimlerle birlikte yeniden şekillendirilecektir” ifadelerini kullandı.
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