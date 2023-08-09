Uzmanlardan uyarı: Yanlış serinleme yöntemi kemikleri bile olumsuz etkiliyor

Yayınlanma: 09.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 09.08.2023 - 07:00

Belli bir yaştan sonra insanların önemli bir kısmında kemiğin kitlesinde azalma ve doku mimarisinde bozulma nedeniyle kırıklar oluştuğunu bu aşamadan sonra da yatağa bağlı kalma ve hareket kısıtlılığından kaynaklı pek çok ölümlerin yaşandığını kaydeden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, sağlık için asitli gıdalardan uzak durulmasını istedi.

Özellikle yaz sıcağının oldukça etkili hissedildiği Muğla, Aydın, İzmir gibi Ege kıyılarındaki illerde serinlemek amacıyla tüketilen asitli içeceklerin fazla tüketilmemesini önerdi. Güngör, “Yanlış beslenme ve asitli içeceklerin yanında kemik erimesine neden olan en önemli faktörlerden biri de yetersiz güneş ışığı yani D vitamininin yeteri kadar alınamamasıdır. Aynı zamanda hareketsiz yaşam, kalsiyum, magnezyum, potasyum, C - A - B6 - B12 vitamini eksiklikleri, yetersiz çinko ve folik asit alımı, stres, insülin direnci ve artan ilaç kullanımı da kemik erimesine yol açmaktadır. Osteoporoz başlangıç evresinde herhangi bir şikayet yapmadığı için sinsi seyretmektedir. İlerledikçe kemik dokusu zayıflamakta, kırık oluşumu, omurgada çökme sonucu boy kısalığı, kamburluk ve kemik ağrısı gelişmektedir” dedi.

“ASİT KEMİKTEKİ KALSİYUMU EMER”

Son yıllarda pek çok kişinin asitli içeceklere bağımlı hale geldiğini ve bu durumun da kemik erimesi rahatsızlığını tetiklediğini kaydeden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, “Gıdalarla alınan asit içeriği idrarla atılmaktadır. Çok asidik gıda tüketildiğinde kemikteki kalsiyumu emerek kemik erimesine neden olmaktadır. Hazır yiyeceklerde ve gazlı meşrubatlarda fazla miktarda bulunan fosfor; gıdalarla fazla alındığında kemik erimesine yol açmaktadır.

Stresli anlarda üretimi artan kortizol hormonu da kemik yıkımını artırmaktadır. Bu nedenle sağlıklı bir ömür için vatandaşlarımızın doğal ve dengeli beslenmesini, bol bol hareket etmelerini ve mümkün olduğunca stresten uzak olmalarını öneriyoruz” diyerek herkesin doğal beslenmeye özen göstermesini tavsiye etti.