Uzun süre bu meslek çalışanlarında sağlık problemleri çıkıyor
Bozüyük Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu üyesi Canan Kaymaz, berber ve kuaför çalışanlarının uzun süreli aynı pozisyonda kalma ve yoğun çalışma şartlarına bağlı olarak çeşitli sağlık sorunları yaşadıklarını söyledi.
Berber ve kuaför gibi meslek çalışanlarında bel ve boyun fıtığı, bileklerde sinir sıkışması ile yorgunluk ve kalp damar hastalıkları gözlemlendiğini belirten Canan Kaymaz, bunların yanı sıra kimyasallarla yapılan işlemlerden dolayı da astım gibi çeşitli solunum problemleri de yaşandığını belirtti.
Berber ve kuaför mesleğinde sadece fiziksel değil fizyolojik ve psikolojik yıpranmalara da yol açtığını anlatan bayan kuaför işletmesi sahibi Kaymaz; “Bizler insan vücuduna birebir işlemler yapmaktayız ve aynı zamanda hizmet ve görünmeyeni satmaktayız. İkili ilişkiler kurup önce müşterinin isteğini anlamak sonra anladığını anlatıp müşteriye onaylatmak. Bu yapılan diyalog sonrası hizmeti verip müşterinin memnun olmasını sağlamak ve mutlu etmektir.
Müşteri memnuniyeti yüzü gülerek çıkması bizim en büyük ödülümüzdür. Mesleğimiz çok güzel olduğu gibi bir o kadar zordur. Mesleğimiz iş güvenliği konusunda ağır iş statüsünde görünüyor ama bazı mesleklerde olduğu gibi bizim mesleğimizde de emeklilik hallerinde yıpranma durumu göz önüne alınmalıdır” dedi.
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