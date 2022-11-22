Dünya Kupası'ndaki uzun süren maçların sebebi ortaya çıktı

22 Kasım 2022 Salı, 18:41

FIFA Hakemler Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Dünya Kupası maçlarına verilen uzatma dakikaları ile ilgili konuştu.

İngiltere'nin Iran'ı 6-2 mağlup ettiği maçta hakem ilk yarının sonuna 14, ikinci yarının sonuna ise 10 dakika uzatma ilave etti. Yine ABD ile Galler arasında oynanan maç toplamda 104 dakikada fazla sürdü.

Maçların sonuna eklenen uzatma dakikalarıyla ilgili FIFA Hakemler Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, "Bunu Rusya'da da yapmıştık. Burada amaç kaybolan zamanı en doğru şekilde hesaplamaktır. Daha önce de 4. hakemin elektronik tabelayı kaldırdığında herkesin şaşıracağı sayıyı göreceğini söylemiştik. Bu tür sürelerin verildiğini görmeye hazır olmamız gerekiyor" dedi.

"SON KARARI ORTA HAKEM VERİR"

Gol sevinçlerinde ortalama 1.5 dakikanın kaybolduğunu söyleyen Collina şu ifadeleri kullandı:

"Üç gol atılan bir maç düşünün. Gol sevinci 1, 1.5 dakika sürer. Bu nedenle atılan 3 golle 5-6 dakika kaybedersiniz. Rusya'da bunu en doğru şekilde yaptık. Katar'da da aynı başarıyı bekliyoruz."

Efsane hakem son olarak, "VAR müdahalesinden bahsetmiyorum. Bu daha farklı ve çok net hesaplanan bir şey. Genellikle ek süre miktarını öneren dördüncü hakemdir. Son kararı orta hakem verir" açıklamasını yaptı.