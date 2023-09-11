Velilere tavsiye: 'Çocuğunuzun öğretmeni ve arkadaşlarıyla bağ kurmasını destekleyin'
Okula alışma sürecindeki 1. sınıflar için anne ve babalara önerilerde bulunan Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, "Çocuğunuzun öğretmeni ve arkadaşlarıyla bağ kurup, temasta olmasını destekleyin. Okul içinin güvenli alana dönüşmesi adına izin verildiği zamanlarda birlikte vakit geçirin" dedi.
Okula yeni başlayan çocuğun alışması konusunda anne-babalara sakin kalmaları önerisinde bulunan Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, “Ağlayabilir, zorlanabilir, şaşırabilir. Çocuğunuzun verdiği/vereceği tepkiler sizi zor durumda hissettirebilir. O gerginken siz sakinliğinizi korumayı seçin. O ağlıyorken anlayışlı olmayı seçin. Sarılın" diye konuştu.
"YANINDAYIM MESAJINI VERİN"
Çocuğun kendini güvensiz hissetmesi durumunda "yanındayım" mesajının verilmesi gerektiğini belirten Uzm. Klnk. Psk. Öziç, şunları söyledi:
"Çocuğunuzun öğretmeni ve arkadaşları ile bağ kurup temasta olmasını destekleyin. Okul içinin güvenli alana dönüşmesi adına izin verildiği zamanlarda ve sürelerde birlikte vakit geçirin. Duygularını küçümsemeyin ancak hayatının merkezi gibi de hissettirmeyin. Dinleyin, kendisini anladığınızı ifade edin. Kaygılarının azalacağını ve geçeceğini iletin. Olumlu gerçekleştirdiği deneyimlerine dikkatini çekin. Sırasında oturuşu, belirli zaman okulda kalışını örnek vererek ‘bak yapabiliyorsun’ mesajını verin. Ne söylerseniz söyleyin, yine de tedirginse acele etmeyin, sakin kalın."
Uzm. Klnk. Psk. Öziç, çocuğun 2 hafta boyunca yeteri kadar okula alışamadığı hatta kaygı ve korkularının arttığı gözlemlenirse, mutlaka uzman desteğinin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek açıklamalarını sonlandırdı.
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