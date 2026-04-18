Veteriner sağlık emekçileri hakları için eylemlilik kararı aldı: ‘Veteriner sağlık emekçisi mutlu değilse, sofradaki gıda güvenli değildir’

Veteriner hekim, veteriner sağlık teknikerleri ve teknisyenlerinin sahada karşılaştığı yapısal sorunları tüm yönleriyle ele almak amacıyla 22 Şubat 2026 tarihinde çevrim içi (online) olarak veteriner sağlık alanını temsil eden sendikalar ve meslek örgütlerinin katılımıyla ortak bir çalıştay gerçekleştirildi.

“Kamuda Veteriner Sağlık Emekçileri Çalıştayı”na Tarım Orkam-Sen’in çağrı ve koordinasyonunda; Hürriyetçi Tarım Orman Sen, Tarım Orman İş, Veteriner Hekim-Sen sendikaları ile Veteriner Hekimler Derneği (VHD), Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (VESTED) katılım sağladı.

Çalıştayda veteriner sağlık çalışanlarının; hayvan sağlığının korunması, zoonoz hastalıklarla mücadele, gıda güvenliğinin sağlanması ve halk sağlığının korunması gibi stratejik alanlarda görev yapmalarına karşın; artan iş yükü, mesleki değersizleşme ve yapısal sorunlarla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Gülay Ertürk çalıştayın sonuçlarını bugün kamuoyu ile paylaştı. Bu alanda görev yapan demokratik kitle örgütleri ile ortak bir hak mücadelesi yürüttüklerini belirten Ertürk, “Veteriner hekim, veteriner sağlık teknikerleri ve teknisyenlerinin emeği sadece hayvan sağlığı hizmetiyle sınırlı değildir. Salgın hastalıkların önlenmesi, zoonotik etkenlerle mücadele, güvenli gıda üretimi, çevre ve ekosistemin korunması gibi kritik alanlarda yürütülen çalışmalar toplum sağlığının temel güvencesidir. Buna rağmen veteriner sağlık çalışanları, yasal korumalardan ve mali haklardan sistematik olarak dışlanmaktadır” dedi.

"KABUL EDİLEMEZ BİR EŞİTSİZLİK"

Ertürk, çalıştay raporuna ilişkin taleplerini şu sözlerle açıkladı:

“5434 sayılı Kanun’un Ek 84. maddesi kapsamındaki emeklilik iyileştirmeleri, aynı sağlık hizmetleri sınıfında olmalarına rağmen veteriner hekimleri kapsamamaktadır. Bu durum kabul edilemez bir eşitsizliktir. Veteriner hekimler için 7200 ek gösterge hakkı gecikmeksizin tanınmalı , Veteriner Sağlık tekniker ve teknisyenler için mevcut 3600 ek göstergenin tüm hak kayıplarını giderecek şekilde güçlendirilmesinin gecikmeksizin hayata geçirilmesi. 5510 sayılı Kanun’a tabi çalışanlar için yaratılan emeklilik adaletsizliği giderilmeli, tüm kamu emekçileri için eşit ve insanca yaşam sağlayan bir emeklilik sistemi kurulmalıdır.

Veteriner sağlık emekçileri derhal Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınmalı, şiddete karşı etkin ve caydırıcı koruma sağlanmalıdır. Yıllardır gasp edilen fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) her hizmet yılı için 90 gün olarak iade edilmelidir. Tüm ek ödemeler temel maaşa ve emekliliğe yansıtılmalı, yoksulluk sınırının üzerinde insanca yaşam sağlayacak bir ücret düzeni kurulmalıdır”

"MESLEKİ ONURUMUZ İADE EDİLENE KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Ayrıca, “aşılama ve tanımlama gibi hizmetlere ait uygulama ücretlerinin aylarca ödenmemesi, geçici görevlendirmelerde yaşanan adaletsizlikler, fazla mesai karşılıklarının ödenmemesi, personelin zorla şoförlük gibi görev dışı işlere zorlanması ve liyakatsiz yönetim anlayışı" sorunlarının da çalışma barışını ve hizmetin niteliğini derinden zedelediğine vurgu yapan Ertürk, Nisan ayı içinde eylemlilik sürecinde olacaklarını açıkladı.

Ertürk, “Veteriner sağlık emekçisi mutlu değilse, sofradaki gıda güvenli değildir. Haklarımız verilene, mesleki onurumuz iade edilene kadar mücadelemiz sürecektir” değerlendirmesinde bulundu.