Vücuttaki vitamin ve mineral eksiklikleri neyin habercisi?

27 Eylül 2022 Salı, 07:00

İş arkadaşınız ve veya normal yaşantınızdaki kişiler hasta olduğunda hemen hapşırmaya başlıyor musunuz? hava değişikliğinde hemen güçsüzleşiyor musunuz, kış mevsimi geldiğinde ilk hasta olan siz misiniz yoksa? Metabolizmanız araba motoru gibidir, araba benzin yokken nasıl çalışmazsa, bedende yeterli vitamin yoksa o kadar güçsüzleşir. Vitamin denilince de hemen ilaçlara sarılmamak lazım. Peki neler yapmalıyız?

Beslenme Danışmanı Yasemin Özen İpek konuya ilişkin önemli tavsiyelerde bulundu.



İpek'in açıklamaları şöyle:

Yapılan bilimsel çalışmalarda bitki bazlı gıdaların az tüketimi sonucu toplumun büyük bölümü nün yeterli ve dengeli beslenmeyip hastalıklara kolaylıkla yakalandığını göstermiştir. Günlük vitamin alımı için tüm beslenme dernekleri günde 5 porsiyon meyve önermektedir. Tanı konulmuş rahatsızlığınız yok ise meyveden korkmayın.

VİTAMİN EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vitamin eksikliğinin en önemli belirtileri yorgunluk, halsizlik, konsantrasyon zorluğu ve düşük bağışıklıktır.

Dengeli ve yeterli beslenme ile bedenin ihtiyacı olan tüm vitamin mineral ihtiyacı karşılanır ek vitaminler herkes için gerekli değildir, kan tahlilleri yapılmadan herkesin her ilacı kullanılmamalıdır. Tanı konulması için mutlaka hekim kontrolünde tahliller yapılmalıdır. Ciddi vitamin eksikliği büyük problemler ortaya çıkarabilir örneğin gözlerde görme bozuklukları, fazlası ile dökülen saçlar, kırılan tırnaklar gibi. En yaygın vitamin eksikliği D vitaminidir. D vitamini sonrası da B12 eksikliği yoğun görülür.

B12 toprak köklerinden direkt alındığı ve bizlerinde kökleri ile sebze meyveyi tüketmediğimiz için hayvansal gıdalardan B12 alabileceğimiz söylenmektedir. Peki hangi meyve ve sebzede hangi vitaminler var?

Öncelikle unutulmaması gereken günlük alınması gereken doz miktarlarıdır ve bu her vitamin için değişiklik gösterir.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Kemik ve sinir sistemi bozuklukları, raşitizim (çocuklarda kemik hastalığı, eğriliği) yorgunluk, saç dökülmesi,

Yeterli güneş ışığı alınamaması durumunda ortaya çıkar. Bazı ilaçlarda d vitamini eksikliğine sebep olabilir.

Hergün 15 dk diz, bileklerin doğrudan güneş ışığına ihtiyacı vardır.

Ayrıca avokado ve mantarlar d vitamini kaynağıdır. (porçini, kuzu göbeği)

Beden için oldukça önemli vitamin ve mineraller

E VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Kas hastalıkları

Psikolijik değişiklikler

Enfeksiyon hastalıklarına yakalanmar

Kas iltahabı

Konsantrasyon bozukluğu

Sinirlilik

Yorgunluk

Yaşla uygun olmayan cilt yaşlanması

Kanser ve tip 2 diabet yakalanma riski

E vitamini: Badem, kepekli ürünler, domates salçası, zeytinyağı, Ayçiçek yağı, çavdar da bulunmaktadır.

K VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Ciltte kolay kanama, morarma.

K vitamini yeşil sebzelerde bulunur. Bazı kan sulandırıcı ilaçlar ile birlikte dikkatli tüketilmesi gerekir.

Mineraller

DEMİR EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Soluk cilt, saç dökülmesi, sürekli üşüme, halsiz ve yorgun olma.

Bağırsak hastalıkları olanlar ve kadınlar demir eksikliği çok yaşarlar. Kalsiyum tablet veya çok fazla çay tüketimi demir emilimimizi azaltır.

Buğday kepeği, kabak çekirdeği, üzüm, kuru kayısı, haşhaş tohumu, mercimek, susam iyi demir kaynaklarıdır.

İYOT EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Kabızlık, sürekli üşüme hali, kronik yorgunluk.

Kronik iyot eksikliği hipotirotizme sebep olabilir.

Deniz tuzu, spriluna, alg, mantar, semizotu

KALSİYUM EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

El ayaklarda karıncalanma, kas ağrıları uyku problemleri

Kalsiyum eksikliğine d vitamini eksikliği de eşlik eder. Buna birçok etken sebep olabilir. Örneğin böbrek fonksiyon bozuklukları, hipotiroitizm, kortizon alımı.

Susam, badem, incir, roka, pişmiş ıspanak, karalahana kalsiyum depolarıdır.

POTASYUM EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Kalp problemleri, (ritim bozuklukları), kas güçsüzlüğü, kabızlık.

Potasyum eksikliği belirtisi oldukça ciddi problemdir. Kalp ritim bozukluğu bunlardan birtanesidir. Uzun süren ishaller, sürekli kullanılan lavman, böbrek fonksiyon bozuklukları, alkol kullanımı, yoğun tuz tüketimi de potasyum eksikliğine sebep olabilir.

Kuru domates, soya unu, çiğ beyaz fasulye, kurutulmuş yeşil fasulye, peynir altı suyu yoğun potasyum depolarıdır.

ÇİNKO EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ