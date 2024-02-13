Sıcak havaya aldanmayın... Uzmanı uyardı: 'Yalancı bahar hasta edebilir'

Yayınlanma: 13.02.2024 - 14:46

Güncelleme: 13.02.2024 - 14:46

Hava sıcaklıklarının normalin altında veya üstünde seyretmesinin insanların bağışıklık sistemini düşürdüğünü ve hastalığa davetiye çıkarttığını söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Huri Özkan Yılmaz, kişilerin ‘yalancı bahar’ adı verilen sıcak havalara aldanmamalarını, mevsim normallerine göre giyinmeleri gerektiğini belirtti.



Dr. Yılmaz, ani hava değişikliklerinin kişilerin vücudundaki ısı düzenleme mekanizmasını hazırlıksız yakaladığını belirterek, “Kişinin bağışıklık sistemini zayıflatma ve hastalıklara davetiye çıkartmaktadır. Bu nedenle, dışarıya çıkarken mevsim normallerine göre giyinmeli, uyku ve beslenme düzenine dikkat edilmeli, hasta kişilerle teması en aza indirmeli, kapalı ortamları sık sık havalandırmalı ve en önemlisi hijyen açısından ellerimizi bol su ve sabunla yıkamalıyız” ifadelerine yer verdi.

HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Kış aylarında insanların sağlığını korumak için bazı önlemler almanın önemli olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Huri Özkan Yılmaz, kış hastalıklarına karşı dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

AŞI OLUN

Grip ve zatürre gibi hastalıklara karşı aşı olmak, bağışıklık sisteminizi güçlendirerek hastalıklara karşı direncinizi artırır.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirin: Dengeli beslenme, yeterli uyku, egzersiz yapma gibi sağlıklı yaşam alışkanlıkları bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve hastalıklardan korunmanıza yardımcı olur.

HİJYEN KURALLARINA DİKKAT EDİN

Ellerinizle yüzünüze, gözlerinize ve ağzınıza dokunmaktan kaçının. Toplu taşıma araçlarında, kalabalık ortamlarda bulunurken el hijyenine özen gösterin.Soğuk havalarda vücudunuzu koruyacak şekilde giyinmeye özen gösterin. Başınızı, ellerinizi ve ayaklarınızı sıcak tutun.

Yeterince su için: Kış aylarında da vücudunuzun yeterli miktarda su almasını sağlamak önemlidir. Susuz kalmak bağışıklık sisteminizin zayıflamasına ve hastalıklara yakalanma riskinizi artırabilir.

KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK DURUN

Grip gibi bulaşıcı hastalıkların yayılma riski kalabalık ortamlarda daha yüksektir. Mümkün olduğunca kalabalık yerlerden kaçının veya mümkünse maske takarak korunun.”