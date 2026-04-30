Yaz mevsimi öncesi diyet uyarısı: Yanlış yöntemler sağlığı tehdit ediyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Batuhan Dokumacı, havaların ısınmasıyla beraber ivme kazanan zayıflama trendlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşların yaz mevsimine fit girme arzusuyla başvurduğu "şok diyetler" ve uzman onayı almayan yöntemlerin vücutta kalıcı hasarlar bırakabileceğini vurgulayan Dokumacı, zayıflama sürecinin bilimsel temellere dayanması gerektiğini hatırlattı.

"YETERSİZ PROTEİN EN BÜYÜK YANLIŞ"

Hızlı kilo kaybetme uğruna yapılan hataların başında kalori kısıtlamak için protein alımının ihmal edilmesinin geldiğini belirten Dokumacı, "Yaz mevsimine girişte doğru bilinen yanlışlar sıklıkla uygulanıyor. Kalori alımını kesmek uğruna çok kısıtlı diyetler yapılıyor ancak vücudun temel ihtiyacı olan protein karşılanmadığında kas kayıpları kaçınılmaz oluyor" dedi.

AKTAR ÜRÜNLERİNE DİKKAT: HER METABOLİZMA FARKLIDIR!

Zayıflama çayı adı altında satılan karışımların bilinçsiz kullanımına da değinen Dokumacı, aktarlardan alınan ürünlerin her bünyede aynı etkiyi yaratmadığını ifade etti. Bu tür ürünlerin uzman kontrolü olmadan kullanılmasının ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkardığını kaydeden uzman, sağlığın kulaktan dolma bilgilerle tehlikeye atılmaması gerektiğini söyledi.

KALICI ZAYIFLAMANIN FORMÜLÜ: HAREKET VE SU

Sağlıklı bir kilo verme sürecinin temelini dengeli beslenmenin oluşturduğunu vurgulayan Batuhan Dokumacı, izlenmesi gereken adımları şu şekilde sıraladı:

Yeterli ve kaliteli protein alımı sağlanmalı.

Karbonhidrat tüketimi dengelenmeli.

Günlük su tüketimi mutlaka artırılmalı.

Hareketsiz yaşam tarzı terk edilerek fiziksel aktivite rutine dahil edilmeli.

"Hızlı Verilen Kilo Hızlı Geri Alınır"

Zayıflama sürecinin kişiye özel bir takip gerektirdiğini belirten Dokumacı, "Bizim için esas olan diyet uzmanı ve doktor kontrolünde, düzenli kan tahlili takibiyle ilerlemektir. Hızlı kilo kayıpları fizyolojik olarak normal değildir. Unutulmamalıdır ki; hızlı verilen kilolar, aynı hızla geri alınır" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.