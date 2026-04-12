Yaz yaklaşırken uzmanlardan kene uyarısı: 'Bireysel korunma esastır'

Uzmanlar yaz aylarına yaklaştıkça kene popülasyonunun aktif hale geldiği uyarısında bulunuyor. Bu çerçevede Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi, Veteriner Hekimler Derneği Üyesi Levent Aydın kenelerle mücadeleye ilişkin önemli noktaları gazetemize anlattı.

Kenenin yaklaşık 920 tanımlanmış türü olsa da ülkemizde 60’a yakın türünün tespit edildiğini belirten Aydın, “Keneler ile mücadelede çevre ilaçlaması yapılmaz. Bireysel korunma esastır. Bu nedenle özellikle riskli alanlarda (mera, kırsal, piknik yerleri vb) kendinizi aile bireylerini ve pet hayvanlarınızı aramanız gerekmektedir. Kene tespit edildiğinde dişşiz pens, sert bir kart veya röntgen filmi kullanılarak çıkarabilirsiniz. Yapay ısı, deterjan ,yağ gibi materyali kullanmamanız gerekir. Daha sonra kene tutunmayı takiben (en fazla 4-5 saat içinde) herhangi bir gribal enfeksiyon gibi bir sıkıntı varsa bir sağlık kuruluşuna başvurabilirsiniz” dedi.

Aydın, sineklerden sonra en fazla patojeni taşıyan kenelerin 200’den fazla patojeni aktif naklettiğini söyledi. Kenelerin yaklaşık 800 patojenle de yakın bağlantıda olduğunu kaydeden Aydın ülkemizde Ixodes ricinus’tan (kene türü) kaynaklanan hayvanlarda kene felci olguları tespit edildiğini belirtti. Aydın, bu türün ısırması sonucu insanlarda ‘alfa gal sendrom’ isimli bir gıda alerjisinin de ortaya çıktığını ifade etti.