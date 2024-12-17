Yoğun bakımdaydı... Yeğeninden Ferdi Tayfur’un sağlık durumuna ilişkin paylaşım

Yayınlanma: 17.12.2024 - 12:34

Güncelleme: 17.12.2024 - 12:34

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşadığı evde aniden fenalaşan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, tedavi için Muğla’nın Menteşe ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Durumunun ciddiyet kazanmasının ardından Tayfur, ailesi ve doktorların tavsiyesiyle ambulans helikopterle havalimanına, ardından ambulans uçakla Antalya’ya sevk edildi.

Antalya’daki özel bir hastaneye getirilen Ferdi Tayfur’un tedavisi devam ederken, yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı sosyal medya hesabından sanatçının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.







Gözalıcı, Tayfur’un şuuru açık olduğunu belirterek, “Sayın Ferdi Tayfur’un, Antalya'da özel bir hastanede, normal odada yatışı sağlanmaktadır. Şuuru açık olup önümüzdeki saatlerde ameliyata alınması planlanıyor. Tüm sevenlerine duyurulur” ifadelerini kullandı.

Muğla’daki hastanenin başhekimi, Ferdi Tayfur’un genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti. Ancak, sağlık durumu nedeniyle Tayfur’un Antalya’ya sevk edilmesine karar verilmişti.