Ambulans uçakla sevk edilmişti... Ferdi Tayfur'un sağlık durumu hakkında yeni gelişme!

Marmaris'teki evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan şarkıcı Ferdi Tayfur (79), dün saat 23.00 sıralarında ambulans uçakla Antalya'da sevk edildiği özel hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Ambulans uçakla sevk edilmişti... Ferdi Tayfur'un sağlık durumu hakkında yeni gelişme!
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DHA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 10:12

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde önceki gün aniden fenalaşan Ferdi Tayfur, özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırılıp, tedaviye alındı.

Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Tayfur, daha önce tedavi gördüğü Antalya'daki özel bir hastanedeki doktorunun talebi üzerine dün gece saatlerinde ambulans uçakla bu kente sevk edildi.

Saat 23.00 sıralarında ambulans uçakla Antalya'daki hastaneye getirilen Tayfur, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Ferdi Tayfur, Antalya'da yoğun bakıma alındığı hastanede 2020 yılında oğlundan gerçekleştirilen böbrek nakliyle sağlığına kavuşmuştu.


Etiketler: #Ferdi Tayfur

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