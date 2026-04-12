Yorgunluk göz seğirmesine yol açıyor

Gün içinde aniden başlayan ve çoğu zaman kendiliğinden geçen göz seğirmesi, pek çok kişinin zaman zaman deneyimlediği yaygın bir sorun. Cumhuriyet’e bilgi veren Op. Dr. Atilla Şahin, göz seğirmesinin sıklıkla stres, yorgunluk, uykusuzluk ve aşırı kafein tüketimi gibi nedenlerle görüldüğünü ifade ederek “Artan dijital ekran maruziyeti, göz kırpma refleksinde azalma ve göz kuruluğuna yol açarak seğirmeyi tetikleyen önemli faktör haline gelmiştir” dedi.

Şahin, “Stres ve yorgunluk, vücuttaki sinirlerle kaslar arasındaki iletişimi etkileyerek kasların daha kolay uyarılmasına yol açabiliyor. Uykusuzluk kasların dinlenip toparlanmasını zorlaştırdığı için istemsiz kasılmaların daha sık ve uzun süre görülmesine neden olabiliyor. değerlendirmesinde bulundu.

VİTAMİN EKSİKLİĞİ NEDEN OLABİLİR

Şahin, “Semptomların haftalarca sürmesi, artış göstermesi, göz kapağında fonksiyonel kapanma, yüz kaslarında kasılmalar veya görme değişiklikleri varlığında ileri değerlendirme önerilir” uyarısında bulundu. Bazı durumlarda vitamin ve mineral eksikliklerinin de göz seğirmesine yol açabileceğini belirten Şahin, “Özellikle B12 vitamini ve magnezyum eksikliği, sinirlerle kaslar arasındaki iletişimi etkileyerek kasların sağlıklı çalışmasını bozabiliyor” diye konuştu.

Yeterli ve düzenli uyku, stres yönetimi, kafein tüketiminin sınırlandırılmasının önlemler arasında olduğunu belirten Op. Dr. Şahin, “Sıcak kompres uygulamaları ve suni gözyaşı damlaları rahatlama sağlayabilir” dedi. Ekran başında uzun süre çalışan bireyler için ise Şahin, “Her 20 dakikada bir 20 saniye uzağa bakılması, bilinçli göz kırpma alışkanlığının kazandırılması, uygun ekran mesafesi ve ortam aydınlatmasının düzenlenmesi” önerilerinde bulundu.