Yurttaş kaderine terk edildi: Enflasyon sağlığa erişimi de vurdu!
TÜİK verileri “lokanta ve otelcilik”ten sonra en yüksek enflasyonun sağlıkta yaşandığını gösterdi. SES Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “Sağlık, piyasanın kaderine bırakıldı. Bu da yoksulların sağlık hizmetine ulaşmasını sıkıntıya sokuyor” dedi.
TÜİK’in açıkladığı temmuz ayı enflasyon oranlarına göre “lokanta ve otelcilik” hizmetlerinden sonra en yüksek enflasyon sağlık alanında gerçekleşti. Yıllık enflasyon oranlarında ise TÜFE yüzde 47.83 iken sağlık alanındaki aylık enflasyon yüzde 75.95 olarak gerçekleşti. Enflasyon oranı, halkın sağlık hizmetlerine erişim konusundaki sorunun tüm temel ihtiyaçlarının üstünde olduğunu gösterdi.
“KADERİNE BIRAKILDI”
Kamusal hizmet olan
sağlığın “ticari bir ürüne”
dönüştüğüne dikkat çeken
SES Ankara Şube Başkanı
Kubilay Yalçınkaya, “Sağlık
altyapısının eksiklikleri
nedeniyle sağlık hizmetlerine
erişimin sorunlu olduğu
dönemde piyasanın kaderine
bırakılmış sağlık
hizmetlerindeki
enflasyon oranı,
yoksulların sağlık
hizmetine ulaşımını
daha da sıkıntıya
sokuyor” dedi.
TÜİK, temel beslenme,
barınma, sağlık gibi
yoksulların enflasyonunu
ölçtüğünde gelirlerdeki
artışın 3 katı enflasyon
gerçekleştiğinin görüleceğinin
altını çizen Yalçınkaya,
“Ağız diş, tıbbi malzeme,
ayaktan tedavi, yatarak
tedavi gibi alanlarda
katkı katılım payı, ek
ödemelerin kaldırılmasını
ücretsiz sağlık hizmeti
talep ediyoruz. Bu ülkenin
vekilleri diş hizmetlerinden,
kanser tedavisine, protezden
optik ürünlerine ücretsiz
nitelikli hizmet alıyorsa, o
bütçeyi vergileriyle finanse
eden yurttaş da almalı” diye
konuştu.
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