Yurttaş kaderine terk edildi: Enflasyon sağlığa erişimi de vurdu!

Yayınlanma: 05.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.08.2023 - 03:00

TÜİK’in açıkladığı temmuz ayı enflasyon oranlarına göre “lokanta ve otelcilik” hizmetlerinden sonra en yüksek enflasyon sağlık alanında gerçekleşti. Yıllık enflasyon oranlarında ise TÜFE yüzde 47.83 iken sağlık alanındaki aylık enflasyon yüzde 75.95 olarak gerçekleşti. Enflasyon oranı, halkın sağlık hizmetlerine erişim konusundaki sorunun tüm temel ihtiyaçlarının üstünde olduğunu gösterdi.

“KADERİNE BIRAKILDI”

Kamusal hizmet olan sağlığın “ticari bir ürüne” dönüştüğüne dikkat çeken SES Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “Sağlık altyapısının eksiklikleri nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimin sorunlu olduğu dönemde piyasanın kaderine bırakılmış sağlık hizmetlerindeki enflasyon oranı, yoksulların sağlık hizmetine ulaşımını daha da sıkıntıya sokuyor” dedi.



TÜİK, temel beslenme, barınma, sağlık gibi yoksulların enflasyonunu ölçtüğünde gelirlerdeki artışın 3 katı enflasyon gerçekleştiğinin görüleceğinin altını çizen Yalçınkaya, “Ağız diş, tıbbi malzeme, ayaktan tedavi, yatarak tedavi gibi alanlarda katkı katılım payı, ek ödemelerin kaldırılmasını ücretsiz sağlık hizmeti talep ediyoruz. Bu ülkenin vekilleri diş hizmetlerinden, kanser tedavisine, protezden optik ürünlerine ücretsiz nitelikli hizmet alıyorsa, o bütçeyi vergileriyle finanse eden yurttaş da almalı” diye konuştu.

