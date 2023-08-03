Türkiye yüksek enflasyonda Avrupa birincisi
Türkiye, yüksek enflasyonda Avrupa ülkeleri arasında zirvede yer alırken dünyada ise sekizinci sırada yer aldı.
Türkiye, ülkeler hakkında gayrisafi yurtiçi hasıla, işsizlik, faiz oranı gibi ekonomik verileri derleyen internet sitesi Trading Economics verilerine göre yüzde 47.83 ile Avrupa birincisi oldu.
Trading Economics'de yer alan verilere göre, Türkiye'yi, yüzde 20.1 oranıyla Macaristan izledi. Macaristan'ı yüzde 13.7'lik enflasyon oranıyla Sırbistan, yüzde 13.2'lik oranıyla Moldova takip etti.
Türkiye'nin sekizinci sırada yer aldığı dünya sıralamasında, ilk sırada yüzde 404'lük enflasyon oranıyla Venezuela yer aldı.
Venezuela'yı yüzde 254'lük oranıyla Lübnan, yüzde 139'luk oranıyla Suriye izledi.
AVRUPA'NIN EN YÜKSEK ENFLASYONUNA SAHIP 10 ÜLKESİ
Türkiye, yüzde47.83
Macaristan, yüzde20.1
Sırbistan, yüzde 13.7
Moldova, yüzde 13.2
Ukrayna, yüzde 12.8
Slovakya, yüzde 10.88
Polonya, yüzde 10.8
Romanya, yüzde 10.25
Çekya, yüzde 9.7
İsveç, yüzde 9.3
DÜNYA'NIN EN YÜKSEK ENFLASYONUNA SAHIP 10 ÜLKESİ
Venezuela, yüzde 404
Lübnan, yüzde 254
Suriye, yüzde 139
Arjantin, yüzde 116
Zimbabwe, yüzde 101
Sudan, yüzde 63.3
Surinam, yüzde 54.2
Türkiye, yüzde 47.83
Haiti, yüzde 46.4
Küba, yüzde 45.48
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