CHP Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat Cumhuriyet TV'ye konuştu: 'Türkiye'de yaşamayan oy kullanmasın' tartışmasına çözüm önerisi

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 12:58

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 12:58

Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanabilecek 75 ülke ve 156 temsilciliğe ek olarak yurttaşların yoğun bulundukları 9 ülkedeki 25 yerleşim yerinde de sandık kurulacak Yurt dışından gelmesi beklenen 3 buçuk milyona yakın oy Türkiye'deki seçimin kaderini belirlemede önemli rol oynuyor. CHP Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat, yurt dışı seçmeninin beklentilerini, oy verme eğilimini Cumhuriyet TV'de anlattı.

Demokratik, hukuk devleti ilkelerine dönük siyaset uygulanmasının Türkiye dışındaki seçmeni de mutlu edeceğini söyleyen Kolat, "Türkiye'nin demokratikleşmesi bizim yurt dışındaki konumumuzu da çok daha iyi noktalara getirecektir. Saygın bir ülkenin vatandaşı olarak yaşamak daha farklı bir izlenim getirecektir" diye konuştu.

YURT DIŞI SEÇİM ÇEVRESİ

En önemli sorunun yapısal sorunlar olduğuna, yurt dışından Türkiye için oy verilmesinin de bunlar arasındaki önemine dikkat çeken Kolat, "Bizim verdiğimiz oylar Türkiye'nin geneline dağılıyor ve o bölgedeki bir milletvekilinin çıkmasına ya da çıkmamasına katkı veriyor. O bölgedekiler de haklı olarak 'siz burada yaşamıyorsunuz ama burada seçim sonucuna müdahale etmiş oluyorsunuz' diyor. Bunun çözümü basit. Yurt dışı seçim çevresi olur. Yurt dışındaki seçmenler kendi milletvekillerini seçerler. Belli bir milletvekili sayısı verirsiniz. 6'lı masanın uzlaştığı 15 milletvekiline kadar diyoruz biz. Bu doğrultuda seçim yapılır" ifadelerini kullandı.

YURT DIŞI TÜRKLERİ İÇİN BAKANLIK ÖNERİSİ

Yurtdışı seçmeninin bütün bakanlıkları ilgilendiren sorunları olduğunu söyleyen Kolat, "Sorunların tek elden ele alınması, yurt dışı Türkler ve göç bakanlığı gibi bir bakanlığın kurulması çok önemli olacaktır. Eğer bu gerçekleşecek olursa o zaman bütün sorunlar tek elde toplanarak ilgili bakanlıkları devreye koymak suretiyle giderilir. Buna bağlı olarak da TBMM'de bir ihtisas komisyonu oluşturulur ve burada da parlamenter denetim gerçekleşmiş olur. Bir yandan da yurt dışındaki sivil toplum örgütleri bu komisyona girerek görüşlerini ifade eder" dedi.

YURT DIŞI SEÇMENİ NE İSTİYOR?

Türkiye'de yaşamayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sorunlarından birinin askerlik olduğunu söyleyen Kolat, "Almanya'da yaşayan vatandaşlar çifte vatandaş ise ve yaşadığı ülkede askerlik zorunluysa o zaman bu yapılan askerliği Türkiye kabul ediyor. O ülkede zorunlu değilse ama askerlik yapıldıysa Türkiye bunu kabul etmiyor. O zaman Türkiye'de de askerlik yapmanız gerekiyor. Türkiye'ye gelmeden bedelli askerlik yapabilirsiniz. Son seçimlerde AKP '5 bin 112 euro olan askerlik bedelini bin euroya düşüreceğiz' dedi. Gerçekten de düşürdüler. Ama seçimler biter bitmez 4 bin 500'e çıkardılar. Bugün 5 bin 200 euro civarında. Biz bu rakamların mutlaka aşağıya çekileceğinin sözünü veriyoruz" diye konuştu.

YURT DIŞINDAYKEN EMEKLİLİK

Yurt dışında yaşayan Türklerin genellikle düşük gelirli işlerde çalıştıklarını, bu nedenle de emekli maaşlarının düşük olduğunu belirten Kolat, Bu nedenle yurt dışında yaşayanların Türkiye'den de emekli olma isteklerinin hep var olduğunu belirtti. Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki emeklilik maaşlarının iyileştirilmesi yönünde bir talebi olduğunu belirten Kolat, "Türkiye'de bir kişi emekli olmuşsa gidip ikinci işte çalışabiliyor. Yurt dışındakiler sadece minijop dediğimiz yani 540 euroyu geçmeyecek kadar olan bir para ile çalışabilirse Türkiye'deki emekliliği kesilmiyor. Yani bir ayrımcılık yapılmış oluyor. Bunun da ortadan kaldırılması gerekiyor" dedi.

MAVİ KART SORUNU

Mavi kartı "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı başka bir ülkenin vatandaşlığını almak için Türk vatandaşlığından izin alarak çıkıyorsa Türkiye'deki haklarının korunmasıyla ilgili verilen bir kart. Yani ben Alman vatandaşı olduğum zaman Türkiye'de eşit haklara sahip oluyorum" diye anlatan Kolat, bu kişilerin kazanılmış haklarını kullanmasında sorunlar yaşadığını söyledi.

FAHİŞ UÇAK BİLETİ FİYATLARI

Türk Hava Yolları'nın kendi vatandaşına yönelik uçak bilet tarifesinin çok yükseldiğini belirten Kolat, "Her ne kadar piyasa ekonomisi olsa da bu kadar yüksek miktarların ortada olması vatandaşımızın belini kırıyor" dedi. Kolat, fiyatların yükseldiği sezonda tavan fiyat tarifesi yapılmasını önerdi.

YURT DIŞINDA 2014 YILINDAN BU YANA OY KULLANILIYOR

Yurt dışındaki seçmenlerin bulundukları ülkelerde oy kullanabilmesi ilk kez 2014 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimiyle mümkün olmuştu. Ancak bu seçim sınırlı merkezlerde ve randevu ile yapıldı. Randevu alamayanlar oy kullanamadı. Tepkiler üzerine daha sonraki yıllarda yapılan seçimler ve referandumda (2015, 2017, 2018) randevu sistemi kaldırıldı. 14 Mayıs seçimi için de randevu zorunluluğu bulunmuyor.