Efeler Belediyesi'nde bazı birimlerde vatandaşlara kapatılan kapılar kaldırıldı
CHP'li Efeler Belediye Başkanı Yetişkin, yurttaşların ulaşımının engellenmesi amacıyla bazı birimlerin önüne örülen duvar ve şifreli kapıları kaldırılarak bu alanları halka açtı.
Aydın Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, önceki dönemde yurttaşların ulaşımının engellenmesi amacıyla bazı birimlerin önüne örülen duvar ve şifreli kapıların kaldırılarak halka açık hale getirildiğini açıkladı.
Efeler Belediye Başkanlığı’nın eski yönetimi, ESKO İş Hanı 3’üncü katta bulunan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün tüm birimlerini içine alacak şekilde kapattırmış, birimler dışında görev yapan personelin dahi geçişine yasaklamıştı. Başkan Yetişkin, mazbatasını aldığı gün Efeler halkına verdiği “Efeler Belediyemizin kapıları herkese açık olacak. Bundan sonra hiçbir kapı kapalı olmayacak” sözünün gereği halka kapalı olan tüm kapıları yıktırmaya başladığını belirtti.
SORUN VE TALEPLERİNİ BİREBİR AKTARABİLECEK
Bu kapsamda Efeler Belediye Başkanı Yetişkin’in talimatıyla belediye birimlerinin önüne kurulan setler kaldırıldı. Artık belediyede işi olanların tanıdık biri aracılığı ile değil bizzat kendisi ilgili kişilerle ulaşıp sorun ve taleplerini birebir aktarabileceği belirtildi.
Yetişkin, 31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP adayı olarak belediye yönetimini CHP'li Mehmet Fatih Atay'dan devralmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Böyle giderlerse…’
- Bahçeli, Bakan Mehmet Şimşek'i hedef aldı
- Emniyet müdürü kalp krizinden öldü!
- THY yöneticilerinin son maaşlarını açıkladı
- ‘3 bakan haricinde…’
- CEO’su istifa etti!
- Rıdvan Dilmen'den Mauro Icardi sözleri!
- Seçimde kaybeden Hakan Peker sessizliğini bozdu
- 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!
- Aynı AVM'de beş günde ikinci intihar!