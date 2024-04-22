Efeler Belediyesi'nde bazı birimlerde vatandaşlara kapatılan kapılar kaldırıldı

Yayınlanma: 22.04.2024 - 12:23

Güncelleme: 22.04.2024 - 12:30

Aydın Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, önceki dönemde yurttaşların ulaşımının engellenmesi amacıyla bazı birimlerin önüne örülen duvar ve şifreli kapıların kaldırılarak halka açık hale getirildiğini açıkladı.

Efeler Belediye Başkanlığı’nın eski yönetimi, ESKO İş Hanı 3’üncü katta bulunan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün tüm birimlerini içine alacak şekilde kapattırmış, birimler dışında görev yapan personelin dahi geçişine yasaklamıştı. Başkan Yetişkin, mazbatasını aldığı gün Efeler halkına verdiği “Efeler Belediyemizin kapıları herkese açık olacak. Bundan sonra hiçbir kapı kapalı olmayacak” sözünün gereği halka kapalı olan tüm kapıları yıktırmaya başladığını belirtti.

SORUN VE TALEPLERİNİ BİREBİR AKTARABİLECEK

Bu kapsamda Efeler Belediye Başkanı Yetişkin’in talimatıyla belediye birimlerinin önüne kurulan setler kaldırıldı. Artık belediyede işi olanların tanıdık biri aracılığı ile değil bizzat kendisi ilgili kişilerle ulaşıp sorun ve taleplerini birebir aktarabileceği belirtildi.

Yetişkin, 31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP adayı olarak belediye yönetimini CHP'li Mehmet Fatih Atay'dan devralmıştı.