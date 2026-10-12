Türk sinemasının sevilen komedi filmlerinden Aile Arasında, devam filmiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı ve BKM imzası taşıyan 2 Aile Arasında hakkında ilk ayrıntıların ortaya çıkmasıyla birlikte filmin vizyon tarihi ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, 2 Aile Arasında filmi ne zaman vizyona girecek? 2 Aile Arasında filminin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

2 AİLE ARASINDA FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği 2 Aile Arasında, 4 Aralık 2026'da vizyona girecek. Film, aynı gün IMAX formatında ve tüm sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

2 AİLE ARASINDA FİLMİNİN KONUSU NE?

Başrollerinde Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar ve Devrim Yakut'un yer aldığı 2 Aile Arasında filminden yayımlanan 1,5 dakikalık tanıtım videosu, izleyicileri kahkaha dolu bir maceranın beklediğini gösteriyor.

Gülse Birsel'in senaryosunu kaleme aldığı ve ilk filmiyle büyük ilgi gören yapımın devam halkası, Fikret (Fiko), Solmaz ve çevrelerindeki renkli karakterlerin hikâyesini yıllar sonra yeniden beyaz perdeye taşıyor.

İlk filmde kızları Zeynep'i evlendirmek için bir araya gelen ve kendilerini aile rolü üstlenirken bulan Fiko ile Solmaz'ın maceraları, bu kez aradan geçen yılların getirdiği değişimlerle devam ediyor. Yeni aile ilişkileri, beklenmedik çatışmalar ve eğlenceli olaylarla zenginleşen hikâyede, Adana ve İstanbul arasındaki kültürel farklılıklar ile absürt tesadüfler de ön plana çıkıyor. Karakterlerin birbirleriyle ilişkileri ve yeni hedefleri, mizahi bir anlatımla izleyiciyle buluşuyor.

2 AİLE ARASINDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Başrollerini Engin Günaydın ve Demet Evgar'ın paylaştığı 2 Aile Arasında filminin oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Erdal Cindoruk, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ve Yavuz Günal da yer alıyor.