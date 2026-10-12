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Evlat filminin konusu ne? Evlat filminin oyuncuları kim?

Evlat filminin konusu ne? Evlat filminin oyuncuları kim?

12.10.2026 10:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Evlat filminin konusu ne? Evlat filminin oyuncuları kim?

Evlat (The Son) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Evlat filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Evlat filminin konusu ne? Evlat filminin oyuncuları kim?

Evlat filminin yönetmen koltuğunda Florian Zeller oturuyor. Filmin senaristliğini ise Florian Zeller ve Christopher Hampton üstleniyor. Peki, Evlat filminin konusu ne? Evlat filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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EVLAT FİLMİNİN KONUSU NE?

Ebeveynlerinin boşanmasıyla birlikte zor zamanlar yaşayan Nicholas, dünyaya karşı ilgisizleşir. Artık eski gibi gülümsemeyen Nicholas, derslerine girmez ve yalan söylemeye başlar. Babasının yanına taşınan Nicholas, yeni ailesiyle yaşamaya başlamasıyla her şeyin yoluna gireceğini düşünür. Ancak taşındığında orada bulunmak istemediğini fark eder ve annesinin yanına geri dönmeye karar verir. Ancak Nicholas’ın annesinin yanına geri taşınma şansı var mıdır?

EVLAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hugh Jackman

Laura Dern

Vanessa Kirby

EVLAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Evlat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.

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