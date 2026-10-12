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Morbius filminin konusu ne? Morbius filminin oyuncuları kim?

Morbius filminin konusu ne? Morbius filminin oyuncuları kim?

12.10.2026 11:19:00
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Haber Merkezi
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Morbius filminin konusu ne? Morbius filminin oyuncuları kim?

Morbius filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Morbius filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Morbius filminin konusu ne? Morbius filminin oyuncuları kim?

Morbius filminin yönetmen koltuğunda Daniel Espinosa oturuyor. Filmin senaristliğini ise Burk Sharpless ve Matt Sazama Hampton üstleniyor. Peki, Morbius filminin konusu ne? Morbius filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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MORBIUS FİLMİNİN KONUSU NE?

Morbius, hastalığına deva bulmaya çalışırken bambaşka bir varlığa dönüşen bilim insanı Dr. Michael Morbius'un hikayesini konu ediyor. Dr. Morbius, muzdarip olduğu nadir görülen kan hastalığını, deneysel bir yöntemle tedavi etmeye çalışır. Hastalığı, elektroşok terapisi ve vampir yarasaları kullanarak iyileştirmeye çalışan Morbius, korkunç bir sonuçla karşı karşıya kalır. Deneysel tedavi ile vampire dönüşen Morbius'un hayatında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Birçok zorlu durumla mücadele etmek zorunda kalan Morbius'un hayatta kalmak için sürekli kana ihtiyacı vardır ve artık ışığı çıkması imkansızdır. Bu sorunların yanı sıra o, birçok insanüstü güce de sahip olur.

MORBIUS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jared Leto

Matt Smith 

Adria Arjona

MORBIUS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Morbius filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.

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