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TV yayın akışı 12 Ekim Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 12 Ekim Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

12.10.2026 09:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 12 Ekim Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

12 Ekim 2026 Pazartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 12 Ekim Pazartesi ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın birinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 12 Ekim Pazartesi yayın akışı...

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ATV YAYIN AKIŞI 

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Altı Üstü İstanbul

16.00 Esra Eron’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Altı Üstü İstanbul

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta   

16.45 Güller ve Günahlar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.15 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yeraltı

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Ömür Usta

17.30 Kumbara

19.00 Now Ana Haber

20.00 Sevdam Karadeniz

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.00 Siyah Kalp

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 Bahar

18.25 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00 Aramızda Kalsın

08.30 Cansu Canan ile Bugün

10.00 Fazilet Hanım ve Kızları

11.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Neşeli Günler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

07.15 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.30 Seksenler

14.10 Alparslan: Büyük Selçuklu

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Evlilik Güzeldir

TV8 YAYIN AKIŞI 

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.00 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

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