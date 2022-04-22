'Şimdi Yandık" filmi, 3 Haziran'da izleyiciyle buluşacak'
Yapımcılığını Hakan Eren'in, yönetmenliğini ve senaryosunu Onur Aldoğan'ın üstlendiği "Şimdi Yandık" filmi,3 Haziran'da izleyici ile buluşacak
ONN Medya'nın yaptığı açıklamaya göre, çekimleri 3 haftada tamamlanan filmin kadrosunda , Ersin Korkut, Tarık Pabuççuoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Murat Akkoyunlu, İrfan Kangı, Orçun Kaptan, Sinan Taşkan, Seda Demir ve Esra Sönmezer bulunuyor.
Sonsuzluk stüdyosu, ses, dublaj ve montaj bölümlerinin de bulunduğu Çekmeköy'deki ONN Stüdyolarında, çekimler için 3 oda 1 salon ev tasarlandı.
DURUM KOMEDİSİ ORTAYA ÇIKARMAK İSTEDİK
Açıklamada görüşlerine yer verilen yönetmen Onur Aldoğan, Türk sinemasına vodvil komedisi tarzında yeni bir film kazandırmak amacıyla yola çıktıklarını aktardı. Aldoğan, filmde bir araya gelen usta oyuncuların, yetenekleriyle senaryoyu harmanlayarak, durum komedisi ortaya çıkarmak istediklerini vurguladı.
Baskı altındaki iyi niyetli ve komik bir karakterin, içinde bulunduğu durumu gizleme çabasının filmde anlatıldığını dile getiren Aldoğan, "Filmin mizahi anlayışı, kadın erkek ilişkilerinin anlam karışıklığını ve cinsiyet ayrımının, temelde kişilerin olaylara bakış açılarında ortaya koydukları değişiklikleri ele alıyor. Filmi yazarken ve çekerken amacım filmi izleyen her kesimden ve her yaştan insanın olabildiğince keyif alarak doyasıya gülebileceği keyifli bir komedi olmasıydı." ifadesini kullandı.
Filmde, aynı evde yaşayan 3 eski arkadaşın başından geçen komik olaylar anlatılıyor.
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