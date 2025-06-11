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Sinema salonlarında bu hafta: Komediden korkuya, gerilimden aksiyona 6 film...
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Sinema salonlarında bu hafta: Komediden korkuya, gerilimden aksiyona 6 film...

11.06.2025 21:22:00
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Haber Merkezi
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Sinema salonlarında bu hafta: Komediden korkuya, gerilimden aksiyona 6 film...

Hafta sonu tatili yaklaşırken sinemaseverler vizyona girecek yeni filmlerle ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Bu hafta Türkiye'deki sinema salonlarında 6 film izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte, Türkiye'deki sinema salonlarında vizyona giren olan yeni filmler...

Sinema salonlarında bu hafta: Komediden korkuya, gerilimden aksiyona 6 film...
Bu hafta sinemaseverler için oldukça zengin ve heyecan verici bir film seçkisi sunuluyor. İşte, Türkiye'deki sinema salonlarında vizyona giren olan yeni filmler...
Sinema salonlarında bu hafta: Komediden korkuya, gerilimden aksiyona 6 film...

EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN

Animasyon serisinin 2010 yapımı ilk filminin hikâyesini bu sefer canlı çekim formunda anlatan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon), Vikingler ve ejderhaların nesiller boyu amansız düşmanlar olduğu Berk adasında farklı bir duruş sergileyen Hıçkıdık'ın, korkulan ejderha Gecenin Öfkesi ile başlattığı dostluğun adanın kaderini değiştirmesini konu ediniyor.  
Sinema salonlarında bu hafta: Komediden korkuya, gerilimden aksiyona 6 film...

DA VINCI ŞİFRESİ 

Sembol uzmanı Robert Langdon, kendini bir anda gizemli bir cinayet olayının içinde bulur. Kurbanlar, torunu ve Robert ile birlikte Da Vinci tablosunda bir takım ip uçları bulan kriptoloji uzmanı Sophie Neveu’dur. Robert ile Sophie, gerçeğe ulaşabilmek için Paris’ten Londra’ya doğru yola çıkarlar. Bu yolculukta kendileri ile hem dost ve müttefik olan hem de düşman olanlarla karşılaşacaklardır. Yol onları her nereye götürürse götürsün, açığa çıkartmak üzere oldukları gerçek insan türünün temelini kökünden sarsacaktır.
Sinema salonlarında bu hafta: Komediden korkuya, gerilimden aksiyona 6 film...

TAM BANA GÖRE

Film, New York’ta yaşayan genç ve hırslı bir çöpçatan olan Lucy’nin hikâyesini anlatıyor.
Hayatını başkalarına ideal eşleşmeler bulmaya adamış Lucy, bir yandan kusursuz görünen yeni bir ilişkiyle karşı karşıya kalırken, diğer yandan izini silemediği kusurlu eski sevgilisini aklından çıkaramaz.

Sinema salonlarında bu hafta: Komediden korkuya, gerilimden aksiyona 6 film...

BOZZO IN THE WOODS 

Eski antik çağlardan beri varlığını sürdüren soylu Darius Crimson ailesi, binlerce yıldır herkesten gizli bir şekilde sakladıkları, dünyaya zarar verebilecek "Lazarus" adlı karanlık gücü kontrol altında tutmaktadır. Ancak, bu güç bir şekilde kontrolden çıkar ve büyük bir tehdit oluşturmaya başlar. Bu tehlike karşısında, General Isac, "Lazarus" adlı kayıp eseri araştırmak ve bu gücü durdurmak üzere Teğmen Skyler ve ekibini gizli bir görevle görevlendirir. "Lazarus" eseri, ölüleri diriltebilme gücüne sahiptir. Bu karanlık gücün peşinde olanlar, onu ya iyilik için ya da kötü emelleri için kullanmak istemektedir. Tam da bu sırada, ormanda masumca kamp yapan insanlar, kendilerini bu güç savaşının ortasında bulurlar ve av başlar.
Sinema salonlarında bu hafta: Komediden korkuya, gerilimden aksiyona 6 film...

GENÇ WERTHER'İN ACILARI

Çekici, tutkulu ve tamamen sorumsuz genç bir yazar olan Werther, annesi tarafından şehirde bir işe gönderilir. Tesadüfen tanıştığı güzel Charlotte, hem cazibesiyle hem de etkileyici ve kararlı nişanlısı Albert’e olan bağlılığıyla Werther’in hayatını altüst eder.​Werther ve Charlotte duygusal bir ilişkiye yelken açarken, Werther ile Albert arasında da garip bir dostluk gelişir. Üçlü arasındaki bağlar giderek karmaşıklaştıkça, arzu, yakınlık ve aşkın sınırlarını ayırt etmek zorlaşır.

Sinema salonlarında bu hafta: Komediden korkuya, gerilimden aksiyona 6 film...

SÜPER KÖPEKLER YAZ MACERALARI

Süper Köpekler Yaz Maceraları, yaz gelmesiyle birlikte yeni yazlık evlerine giden Süper Köpekler’in maceralarını konu ediyor. 
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