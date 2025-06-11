Sinema salonlarında bu hafta: Komediden korkuya, gerilimden aksiyona 6 film...

Türkiye'deki sinema salonlarında vizyona giren olan yeni filmler... Bu hafta sinemaseverler için oldukça zengin ve heyecan verici bir film seçkisi sunuluyor. İşte,

EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN Animasyon serisinin 2010 yapımı ilk filminin hikâyesini bu sefer canlı çekim formunda anlatan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon), Vikingler ve ejderhaların nesiller boyu amansız düşmanlar olduğu Berk adasında farklı bir duruş sergileyen Hıçkıdık'ın, korkulan ejderha Gecenin Öfkesi ile başlattığı dostluğun adanın kaderini değiştirmesini konu ediniyor.

DA VINCI ŞİFRESİ Sembol uzmanı Robert Langdon, kendini bir anda gizemli bir cinayet olayının içinde bulur. Kurbanlar, torunu ve Robert ile birlikte Da Vinci tablosunda bir takım ip uçları bulan kriptoloji uzmanı Sophie Neveu’dur. Robert ile Sophie, gerçeğe ulaşabilmek için Paris’ten Londra’ya doğru yola çıkarlar. Bu yolculukta kendileri ile hem dost ve müttefik olan hem de düşman olanlarla karşılaşacaklardır. Yol onları her nereye götürürse götürsün, açığa çıkartmak üzere oldukları gerçek insan türünün temelini kökünden sarsacaktır.

TAM BANA GÖRE Film, New York’ta yaşayan genç ve hırslı bir çöpçatan olan Lucy’nin hikâyesini anlatıyor. Hayatını başkalarına ideal eşleşmeler bulmaya adamış Lucy, bir yandan kusursuz görünen yeni bir ilişkiyle karşı karşıya kalırken, diğer yandan izini silemediği kusurlu eski sevgilisini aklından çıkaramaz.



BOZZO IN THE WOODS Eski antik çağlardan beri varlığını sürdüren soylu Darius Crimson ailesi, binlerce yıldır herkesten gizli bir şekilde sakladıkları, dünyaya zarar verebilecek "Lazarus" adlı karanlık gücü kontrol altında tutmaktadır. Ancak, bu güç bir şekilde kontrolden çıkar ve büyük bir tehdit oluşturmaya başlar. Bu tehlike karşısında, General Isac, "Lazarus" adlı kayıp eseri araştırmak ve bu gücü durdurmak üzere Teğmen Skyler ve ekibini gizli bir görevle görevlendirir. "Lazarus" eseri, ölüleri diriltebilme gücüne sahiptir. Bu karanlık gücün peşinde olanlar, onu ya iyilik için ya da kötü emelleri için kullanmak istemektedir. Tam da bu sırada, ormanda masumca kamp yapan insanlar, kendilerini bu güç savaşının ortasında bulurlar ve av başlar.

GENÇ WERTHER'İN ACILARI Çekici, tutkulu ve tamamen sorumsuz genç bir yazar olan Werther, annesi tarafından şehirde bir işe gönderilir. Tesadüfen tanıştığı güzel Charlotte, hem cazibesiyle hem de etkileyici ve kararlı nişanlısı Albert’e olan bağlılığıyla Werther’in hayatını altüst eder.​Werther ve Charlotte duygusal bir ilişkiye yelken açarken, Werther ile Albert arasında da garip bir dostluk gelişir. Üçlü arasındaki bağlar giderek karmaşıklaştıkça, arzu, yakınlık ve aşkın sınırlarını ayırt etmek zorlaşır.

