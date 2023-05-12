1 günde 11 konut projesi: 21 milyar TL'lik ihale dağıttılar

Yayınlanma: 12.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.05.2023 - 03:16

Seçim için son günlere girerken gündem mitinglere yapılan saldırılar, provokasyon girişimleri ve siyasi ifşalarla sarsılıyor. Kamu ihaleleri ise hız kazandı. Özellikle deprem bölgesinde yapılan konut ihaleleri dikkat çekici. Kamu İhale Bülteni'nin dünkü sayısında 11 farklı konut ihalesine ilişkin bilgiler yer aldı. İktidara yakınlığıyla bilinen müteahhitlere giden ihaleler anlaşmaya varılan milyarlarca liralık tutarla dikkat çekiyor. Deprem illerinde yapılacağı belirtilen konutlar için müteahhitlere 21 milyar liradan fazla ödeme yapılacak. Öne çıkan ihaleler ise şöyle...

YAPILARI HASAR ALDI AMA İHALEYİ KAPTI

Gaziantep'te konut yapım işi için 3 farklı ihaleye çıkıldı. Yapılan ihalelerle 2 bin 163 konut 316 ahır inşa edilecek. İmzalanan tutar ise 6 milyar 280 milyon lira.

Gaziantep'te 795 adet konut ve 173 adet ahır ihalesini Sera İnşaat ve Silahtaroğlu İnşaat ortaklığı aldı. Şirketler bu işten 2 milyar 528 milyon lira alacak. Silahtaroğlu İnşaat geçen yıl Ankara'da fırtına nedeniyle hasar alan AFAD binasını ve 6 Şubat depreminde Tarsus-Adana-Gaziantep yolunu yapmıştı. Silahtaroğlu şirketiyle ilgili haberlere erişim engeli getirilmişti.

550 KONUTLUK İHALE

Gaziantep'te 550 konut 143 ahır yapım işi ise 1 milyar 949 milyon liraya Ilgın İnşaat İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne verildi. Şirketin sahibi Halil İbrahim Yanmaz, daha önce AKP Milletvekili aday adayı olmuştu.

BİLAL ERDOĞAN'IN ARKADAŞI

Gaziantep 818 adet konut yapım işi 1 milyar 528 milyon liraya Alioğlu İnşaat ve MRF Grup'a verildi. Alioğlu İnşaat şirketinde daha önce yöneticilik yapan Aykut Emrah Polat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşı. Aynı zamanda Polat, Kızılay’ın iştirakinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. MRF Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Maruf Yeşilmen ise daha önce Şahinbey'de yapılması planlanan bir projede Bakanlar ve AKP'li üst düzey yönecileriyle toplantıya katılmıştı.

SARAY MÜTEAHHİDİ BÜYÜK PAYI ALDI

Hatay'ın Defne ilçesi için de deprem konutu ihalesi imzalandı. Burada yapılan ihale Cumhurbaşkanlığı saraylarını inşa eden Rönesans'a verildi. İhale bedeli ise 3 milyar 454 milyon lira. İhaleye göre gelecek yılın nisan ayına kadar 1546 konut üretilecek.

Kahramanmaraş'ta da 661 adet konut yapım işi 1 milyar 447 milyon liraya İfam İnşaat ve Prestij Yaşam şirket ortaklığına verildi. Konutların 9 ay içerisinde yapılacağı sözü verildi. Ancak ortaklık geçen mart ayında da Kahramanmaraş'ın ilçesi Şehitkamil'de 481 konut, 40 adet dükkân yapım işi almıştı. İhale bedeli 937 milyon liraydı.